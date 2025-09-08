Объем офисов на продажу в Москве за год увеличился более чем на треть

Объем качественных офисных площадей, доступных для покупки в Москве, в сентябре этого года достиг 3,9 млн кв. м. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. Ее представитель уточняет, что это на 34% больше, чем было годом ранее. Более того, по его словам, это абсолютный рекорд за всю историю рынка коммерческой недвижимости. Это подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. Так, к примеру, в Remain утверждают, что сейчас в продаже находится 4,1 млн кв. м офисов.