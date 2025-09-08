Газета
Главная / Недвижимость /

Объем офисов на продажу в Москве за год увеличился более чем на треть

Девелоперы стали реже возводить объекты под аренду из-за дорогого финансирования
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Объем качественных офисных площадей, доступных для покупки в Москве, в сентябре этого года достиг 3,9 млн кв. м. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. Ее представитель уточняет, что это на 34% больше, чем было годом ранее. Более того, по его словам, это абсолютный рекорд за всю историю рынка коммерческой недвижимости. Это подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. Так, к примеру, в Remain утверждают, что сейчас в продаже находится 4,1 млн кв. м офисов.

Большую часть этого объема формируют помещения в проектах с датой готовности в 2027–2030 гг., утверждает исполнительный директор этой компании Александр Богданов. Руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова также говорит, что 88% площадей (3,4 млн кв. м) приходится на строящиеся бизнес-центры, которые должны быть сданы в эксплуатацию в ближайшие пять лет. В готовых же комплексах можно приобрести примерно 500 000 кв. м, что подтверждает дефицит предложения, отмечает эксперт. По данным же руководителя департамента по работе с офисными помещениями компании IBC Real Estate Екатерины Беловой, в введенных бизнес-центрах доступно еще меньше – 240 760 кв. м.

