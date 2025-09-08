Миллиардер Березкин поучаствует в строительстве 3 млн кв. м рядом с «Москва-сити»

Данный ЗПИФ связан с группой ЕСН миллиардера Григория Березкина, утверждает один из его знакомых. Эту информацию также подтверждают два консультанта, работавшие с этим проектом КРТ. Каким образом она стала оператором последнего – им не известно. Они напоминают, что такой статус часто получают компании, которым принадлежат права на участки, попадающие в зону будущей застройки. Березкин, как следует из «СПАРК-Интерфакса», владеет несколькими фирмами, которые зарегистрированы на 1-й Магистральной улице: здания по этому адресу включены в проект КРТ.