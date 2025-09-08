Миллиардер Березкин поучаствует в строительстве 3 млн кв. м рядом с «Москва-сити»Связанная с группой ЕСН компания, вероятно, стала оператором крупнейшего в столице проекта по программе КРТ
ООО «КРТ «Магистральные улицы» займется реорганизацией одноименной промышленной зоны № 5 в районе так называемого «Большого сити» (охватывает около 3000 га между Ленинградским и Кутузовским проспектами). Это следует из постановления правительства Москвы, опубликованного 2 сентября на официальном сайте городской мэрии. Первым на него обратил внимание профильный Telegram-канал «Стройки – и точка». Сам оператор, по данным «СПАРК-Интерфакса», на 51% принадлежит входящему в столичный департамент городского имущества (ДГИ) ООО «КРТ», а на 49% – фирме «Магистральные улицы». Последняя была создана закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ) «Развитие территорий Москва» под управлением компании «Градиент». Его пайщики неизвестны.
Данный ЗПИФ связан с группой ЕСН миллиардера Григория Березкина, утверждает один из его знакомых. Эту информацию также подтверждают два консультанта, работавшие с этим проектом КРТ. Каким образом она стала оператором последнего – им не известно. Они напоминают, что такой статус часто получают компании, которым принадлежат права на участки, попадающие в зону будущей застройки. Березкин, как следует из «СПАРК-Интерфакса», владеет несколькими фирмами, которые зарегистрированы на 1-й Магистральной улице: здания по этому адресу включены в проект КРТ.