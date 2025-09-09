Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Готовые квартиры в российских мегаполисах вновь начали дешеветь

Несмотря на оживление спроса, владельцы квартир вынуждены предлагать покупателям существенные скидки
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке городов-миллионников в августе 2025 г. составила 143 000 руб. за 1 кв. м, подсчитала компания «Этажи» по итогам закрытых сделок. Ее представитель уточняет, что по сравнению с предыдущим месяцем цены снизились на 0,42%. Он также добавляет, что без учета Москвы и Санкт-Петербурга падение было более значительным – 1,23% до 114 977 руб. за квадрат. Снижение стоимости готовых квартир в российских мегаполисах фиксируют и другие участники рынка. Так, по данным компании «Плюс» (риэлторское направление группы «Самолет»), 1 кв. м в сделках там за аналогичный период подешевел сразу на 8,3% до 167 273 руб.

В июле цены на вторичное жилье, наоборот, росли – на 1,3% по данным «Плюса» и на 3,37% по подсчетам «Этажей». Таким образом, готовые квартиры, как замечают эксперты, вновь начали дешеветь. При этом в годовом выражении динамика пока остается положительной. В «Этажах» говорят, что с учетом Москвы и Санкт-Петербурга метр прибавил 8,18%, без учета – 6,58%. «Плюс» фиксирует увеличение стоимости таких лотов в сделках в среднем на 1,6%.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её