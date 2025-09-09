Готовые квартиры в российских мегаполисах вновь начали дешеветь

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке городов-миллионников в августе 2025 г. составила 143 000 руб. за 1 кв. м, подсчитала компания «Этажи» по итогам закрытых сделок. Ее представитель уточняет, что по сравнению с предыдущим месяцем цены снизились на 0,42%. Он также добавляет, что без учета Москвы и Санкт-Петербурга падение было более значительным – 1,23% до 114 977 руб. за квадрат. Снижение стоимости готовых квартир в российских мегаполисах фиксируют и другие участники рынка. Так, по данным компании «Плюс» (риэлторское направление группы «Самолет»), 1 кв. м в сделках там за аналогичный период подешевел сразу на 8,3% до 167 273 руб.