Недвижимость

Премиальный апарт-комплекс Richwood Club Village в Раменках может перейти Сберу

Финансовая организация хочет обратить взыскание на девелопера проекта
Екатерина Волкова
richwoodclubvillage.com
richwoodclubvillage.com

Сбербанк подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иски к владельцам специализированного застройщика (СЗ) «Ричвуд» Вадиму Грачеву и Алексею Журавлеву, он просит обратить взыскание и наложить арест на их доли в этой компании. Оба заявления, как следует из материалов дела, уже приняты к производству. Более того, 21 августа суд запретил Грачеву совершать какие-либо действия со своими 50% в данной фирме. А вот в обеспечении иска к Журавлеву он отказал. Одновременно Сбербанк пытается уже в московском арбитраже взыскать с СЗ «Эковест» (им владеет СЗ «Ричвуд», по данным ЕГРЮЛа) 6,25 млрд руб. Этот иск подан только 8 сентября, поэтому никаких других подробностей в карточке дела нет. Само заявление пока не принято к производству.

СЗ «Эковест», по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), выступает застройщиком премиального апарт-комплекса Richwood Club Village, который строится между ул. Мосфильмовской и пр-том Генерала Дорохова в Раменках. В карточке этой фирмы указан почтовый ящик с доменом девелоперской компании Crane Development, которая специализируется на возведении жилья. Среди ее проектов комплекс «Приватная резиденция Боровка» в Новопеределкине. Richwood Club Village состоит из четырех малоэтажных корпусов общей площадью всего 4500 кв. м. Их планируется сдать в эксплуатацию в конце 2026 г.

