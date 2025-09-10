Премиальный апарт-комплекс Richwood Club Village в Раменках может перейти Сберу

Сбербанк подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иски к владельцам специализированного застройщика (СЗ) «Ричвуд» Вадиму Грачеву и Алексею Журавлеву, он просит обратить взыскание и наложить арест на их доли в этой компании. Оба заявления, как следует из материалов дела, уже приняты к производству. Более того, 21 августа суд запретил Грачеву совершать какие-либо действия со своими 50% в данной фирме. А вот в обеспечении иска к Журавлеву он отказал. Одновременно Сбербанк пытается уже в московском арбитраже взыскать с СЗ «Эковест» (им владеет СЗ «Ричвуд», по данным ЕГРЮЛа) 6,25 млрд руб. Этот иск подан только 8 сентября, поэтому никаких других подробностей в карточке дела нет. Само заявление пока не принято к производству.