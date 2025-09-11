Новостройки бизнес-класса в Москве оказались аутсайдерами по темпам роста цен

Новостройки бизнес-класса в Москве оказались аутсайдерами по темпам роста ценКвартиры в таких проектах дорожают медленнее из-за высокой конкуренции
Новостройки бизнес-класса в старой Москве в среднем подорожали с августа 2024 г. по август этого года всего на 6% до 499 300 руб. за 1 кв. м. Такие данные приводит компания «Метриум». Ее представитель уточняет, что это ниже годовой инфляции, которая, по данным Центробанка, в последний месяц составила 8,79%. Росту цен на жилье в целом (за исключением элитного) препятствуют заградительные ставки по ипотеке, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Но тем не менее, по их словам, проекты массового сегмента, которые больше других зависят от дешевых кредитов, по темпам увеличения стоимости обогнали бизнес-класс. Так, как утверждают в «Метриуме», они за последний год прибавили 11% (до 365 600 руб. за 1 кв. м). Премиальные объекты подорожали на 12% (до 791 800 руб. за квадрат), а делюкс-новостройки – на 21% до 2,4 млн руб.
Такие же выводы и у других участников рынка. К примеру, представитель сервиса BnMAP.pro утверждает, что цена 1 кв. м в строящихся домах бизнес-класса за аналогичный период выросла на 8,8% до 543 310 руб. за квадрат, тогда как массового сегмента – на 11% до 370 200 руб., а премиального – на 17,1% до 1,1 млн руб. С учетом делюкса стоимость жилья на первичном рынке Москвы увеличилась на 28,6% до 716 800 руб. за 1 кв. м, говорит собеседник «Ведомостей». Медленнее всего росли цены на объекты бизнес-класса и по данным «НДВ супермаркет недвижимости»: на 10,6% за год до 526 800 руб. Для сравнения: в делюксе квартиры подорожали на 22,2% до 2,45 млн руб. за квадрат.