Новостройки бизнес-класса в Москве оказались аутсайдерами по темпам роста цен

Новостройки бизнес-класса в старой Москве в среднем подорожали с августа 2024 г. по август этого года всего на 6% до 499 300 руб. за 1 кв. м. Такие данные приводит компания «Метриум». Ее представитель уточняет, что это ниже годовой инфляции, которая, по данным Центробанка, в последний месяц составила 8,79%. Росту цен на жилье в целом (за исключением элитного) препятствуют заградительные ставки по ипотеке, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Но тем не менее, по их словам, проекты массового сегмента, которые больше других зависят от дешевых кредитов, по темпам увеличения стоимости обогнали бизнес-класс. Так, как утверждают в «Метриуме», они за последний год прибавили 11% (до 365 600 руб. за 1 кв. м). Премиальные объекты подорожали на 12% (до 791 800 руб. за квадрат), а делюкс-новостройки – на 21% до 2,4 млн руб.