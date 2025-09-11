У структуры ГК ПИК появился еще один офисный проект в Москве

Входящий в ГК ПИК девелопер Forma планирует возвести на территории промзоны «Дегунино-Лихоборы» в Западном Дегунине офисный комплекс на 66 710 кв. м. Об этом «Ведомостям рассказал представитель консалтинговой компании NF Group, которая проводила оценку этого объекта. Представитель самой Forma эту информацию подтвердил, уточнив, что центр будет называться Lavin, он предполагает несколько очередей, первая из которых включает порядка 25 000 кв. м офисов, вторая – около 35 000 кв. м. Остальное придется на физкультурно-оздоровительный комплекс, ритейл-зону и инфраструктуру. Сдать объект в эксплуатацию планируется до 2030 г., уточнил он.