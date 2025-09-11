У структуры ГК ПИК появился еще один офисный проект в Москве

У структуры ГК ПИК появился еще один офисный проект в МосквеОна планирует построить крупный бизнес-центр на территории промзоны на севере столицы
Входящий в ГК ПИК девелопер Forma планирует возвести на территории промзоны «Дегунино-Лихоборы» в Западном Дегунине офисный комплекс на 66 710 кв. м. Об этом «Ведомостям рассказал представитель консалтинговой компании NF Group, которая проводила оценку этого объекта. Представитель самой Forma эту информацию подтвердил, уточнив, что центр будет называться Lavin, он предполагает несколько очередей, первая из которых включает порядка 25 000 кв. м офисов, вторая – около 35 000 кв. м. Остальное придется на физкультурно-оздоровительный комплекс, ритейл-зону и инфраструктуру. Сдать объект в эксплуатацию планируется до 2030 г., уточнил он.
«Дегунино-Лихоборы» общей площадью 162,4 га расположена на севере Москвы на территории районов Бескудниково и Западное Дегунино. В марте прошлого года структура ПИК выкупила на торгах за 1 млрд руб. права на реорганизацию ее части. Она сможет построить на 15 га около 389 000 кв. м недвижимости, из которых 239 000 кв. м – жилье, остальное – общественно-деловые объекты.