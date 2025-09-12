Банкир Рустем Терегулов хочет вернуть бизнес-центр «Арма» у Курского вокзала

МКООО «Панорама» подало в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении фирмы «АЗ Арма», на балансе которой находится одноименный бизнес-квартал в Нижнем Сусальном переулке в Басманном районе Москвы. Этот комплекс был введен в эксплуатацию в 2007 г. компанией «Большой город» (ее собственником участники рынка называют акционера банка «Развитие столица» Рустема Терегулова) в ходе реконструкции зданий газового завода XIX в. По данным «СПАРК-Интерфакса», на балансе «АЗ Арма» находится около 50 000 кв. м недвижимости. Но в рамках этого проекта заявлена новая очередь примерно на 46 000 кв. м.