Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Банкир Рустем Терегулов хочет вернуть бизнес-центр «Арма» у Курского вокзала

Ранее он был продан бывшему управляющему активами Олега Дерипаски
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

МКООО «Панорама» подало в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении фирмы «АЗ Арма», на балансе которой находится одноименный бизнес-квартал в Нижнем Сусальном переулке в Басманном районе Москвы. Этот комплекс был введен в эксплуатацию в 2007 г. компанией «Большой город» (ее собственником участники рынка называют акционера банка «Развитие столица» Рустема Терегулова) в ходе реконструкции зданий газового завода XIX в. По данным «СПАРК-Интерфакса», на балансе «АЗ Арма» находится около 50 000 кв. м недвижимости. Но в рамках этого проекта заявлена новая очередь примерно на 46 000 кв. м.

В 2022 г. «Большой город» продал «Арму» фирме «Ю-крафт», которая, как сообщала газета «Коммерсантъ», тогда находилась под управлением Владислава Цыгана, который руководил одной из структур экс-акционера «Еврохима» Дмитрия Стрежнева. В апреле этого года бизнес-центр перешел бизнесмену Станиславу Карабуту. Его «Коммерсантъ» называл бывшим управляющим активами миллиардера Олега Дерипаски. По данным ЕГРЮЛа, он был генеральным директором по коммерческой деятельности «Базового элемента» и руководителем Русско-азиатской инвестиционной компании (РАИНКО).

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её