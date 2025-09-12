Банкир Рустем Терегулов хочет вернуть бизнес-центр «Арма» у Курского вокзала

Банкир Рустем Терегулов хочет вернуть бизнес-центр «Арма» у Курского вокзалаРанее он был продан бывшему управляющему активами Олега Дерипаски
МКООО «Панорама» подало в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении фирмы «АЗ Арма», на балансе которой находится одноименный бизнес-квартал в Нижнем Сусальном переулке в Басманном районе Москвы. Этот комплекс был введен в эксплуатацию в 2007 г. компанией «Большой город» (ее собственником участники рынка называют акционера банка «Развитие столица» Рустема Терегулова) в ходе реконструкции зданий газового завода XIX в. По данным «СПАРК-Интерфакса», на балансе «АЗ Арма» находится около 50 000 кв. м недвижимости. Но в рамках этого проекта заявлена новая очередь примерно на 46 000 кв. м.
В 2022 г. «Большой город» продал «Арму» фирме «Ю-крафт», которая, как сообщала газета «Коммерсантъ», тогда находилась под управлением Владислава Цыгана, который руководил одной из структур экс-акционера «Еврохима» Дмитрия Стрежнева. В апреле этого года бизнес-центр перешел бизнесмену Станиславу Карабуту. Его «Коммерсантъ» называл бывшим управляющим активами миллиардера Олега Дерипаски. По данным ЕГРЮЛа, он был генеральным директором по коммерческой деятельности «Базового элемента» и руководителем Русско-азиатской инвестиционной компании (РАИНКО).