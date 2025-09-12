Региональный девелопер «Брусника» построит крупный жилой квартал в Люберцах

Девелоперская компания «Брусника» построит на территории Деревообрабатывающего комбината № 13 на Красноармейской улице в Люберцах жилой квартал на 205 080 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самого застройщика. По его словам, помимо квартир и коммерческих помещений (168 000 кв. м) там появятся торговый центр на 10 680 кв. м, паркинг на 7900 кв. м и объекты инфраструктуры. Начать работы девелопер планирует уже в этом году, говорят в компании. Само предприятие «Брусника» приобрела еще в 2021 г., но разработать и согласовать проект ей удалось только сейчас.