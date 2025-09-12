Региональный девелопер «Брусника» построит крупный жилой квартал в Люберцах

Региональный девелопер «Брусника» построит крупный жилой квартал в ЛюберцахВпрочем, спрос на квартиры в этом городе пока находится на низком уровне из-за отсутствия крупных проектов
Девелоперская компания «Брусника» построит на территории Деревообрабатывающего комбината № 13 на Красноармейской улице в Люберцах жилой квартал на 205 080 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самого застройщика. По его словам, помимо квартир и коммерческих помещений (168 000 кв. м) там появятся торговый центр на 10 680 кв. м, паркинг на 7900 кв. м и объекты инфраструктуры. Начать работы девелопер планирует уже в этом году, говорят в компании. Само предприятие «Брусника» приобрела еще в 2021 г., но разработать и согласовать проект ей удалось только сейчас.
Инвестиции в проект представитель застройщика не раскрывает. Руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева считает, что затраты на него составят 15,5 млрд руб. Партнер Est-a-Tet Владимир Моребис говорит о 20 млрд руб. Похожая оценка у директора департамента земельных проектов NF Group Максима Чернядьева – 21–23 млрд руб. Выручка же от продажи жилья, по его мнению, составит 33–35 млрд руб. Моребис полагает, что она будет выше – 45 млрд руб.