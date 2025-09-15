У 5-звездочного отеля «Талион империал» в Санкт-Петербурге меняется владелец

У 5-звездочного отеля «Талион империал» в Санкт-Петербурге меняется владелецПобедителем торгов по его продаже стала компания, связанная с местным холдингом «Империя»
Компания «Лига» подала заявку на участие в торгах по продаже в рамках банкротства компаний «Талион» и «Елисеев палас отель» 5-звездочной гостиницы «Талион империал», расположенной на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге. Это следует из протокола, опубликованного на сайте Российского аукционного дома (РАД), который выступал организатором этого аукциона. Там сказано, что на актив также претендовала фирма «Водопад» (ее владелец – бизнесмен Юрий Яхнин), но она не внесла задаток. В итоге с «Лигой» будет заключен договор купли-продажи, уточняет представитель РАДа.
Сама компания, по данным сервиса Rusprofile, принадлежит Андрею Фоменко, основателю крупного петербургского холдинга «Империя». До 2020 г. он входил в рейтинг королей рынка коммерческой недвижимости (28-е место) журнала Forbes. Тогда его годовой арендный доход оценивался в $70 млн. На сайте компании сказано, что она была основана в 2023 г. Сейчас в ее портфеле находится 48 офисных комплексов под брендом «Сенатор», расположенных в деловом центре Санкт-Петербурга. Их совокупная площадь – 438 000 кв. м, еще 75 000 кв. м находится на стадиях строительства или проектирования. Семь бизнес-центров расположены на Большой Морской улице, т. е. рядом с «Талион империалом». В этом году «Лига» выкупила на площадке РАДа торговый центр «Садовая 34», который находится в здании «Дома Второго общества взаимного кредита с флигелями».