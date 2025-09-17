Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Инвестиции в покупку отдельных офисных помещений выросли почти в два раза

Многие компании вынуждены покупать блоки в бизнес-центрах из-за дефицита предложения в аренду
Мария Асиновская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

На приобретение офисных блоков (отдельных помещений. – «Ведомости») в столичных бизнес-центрах в январе – августе этого года было потрачено 72,5 млрд руб., говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. По ее данным, это на 88% больше, чем было годом ранее. Инвестиции в такие лоты действительно растут, подтверждают другие участники рынка. В IBC Real Estate говорят, что вложения в офисные блоки в строящихся и проектируемых комплексах Москвы за восемь месяцев увеличились на 36% до 60 млрд руб. А по итогам всего года этот показатель достигнет 100 млрд руб., добавляет представитель этой компании. По его словам, это будет рекорд за всю историю столичного рынка коммерческой недвижимости.

Впрочем, в натуральном выражении спрос рос более умеренно. По информации CORE.XP, в январе – августе в городе было продано 160 000 кв. м отдельных помещений, что на 58% больше, чем было в аналогичный период годом ранее. В IBC Real Estate насчитали только 140 000 кв. м реализованных блоков (+11%). А количество сделок, по словам ее представителя, и вовсе снизилось на 25%.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь