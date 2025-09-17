Инвестиции в покупку отдельных офисных помещений выросли почти в два раза

На приобретение офисных блоков (отдельных помещений. – «Ведомости») в столичных бизнес-центрах в январе – августе этого года было потрачено 72,5 млрд руб., говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. По ее данным, это на 88% больше, чем было годом ранее. Инвестиции в такие лоты действительно растут, подтверждают другие участники рынка. В IBC Real Estate говорят, что вложения в офисные блоки в строящихся и проектируемых комплексах Москвы за восемь месяцев увеличились на 36% до 60 млрд руб. А по итогам всего года этот показатель достигнет 100 млрд руб., добавляет представитель этой компании. По его словам, это будет рекорд за всю историю столичного рынка коммерческой недвижимости.