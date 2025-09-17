Предложение однокомнатных квартир в аренду в Москве выросло на 85%Это сдерживает рост ставок в период сезонного всплеска спроса
Количество однокомнатных квартир на рынке долгосрочной аренды Москвы в августе этого года увеличилось на 85,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 г., подсчитал сервис «Яндекс аренда». Абсолютные цифры он не приводит. В компании «Этажи» говорят, что сейчас в столице сдается порядка 5 500 однушек. В прошлом году их было почти в полтора раза меньше – около 3 700.
Больше всего число сдаваемых однокомнатных квартир за год увеличилось в Новомосковском (в 2,6 раза), Восточном (в 2,1 раза), Юго-Восточном (в 2,1 раза) и Южном (в 2,1 раза) администратвных округах, говорит руководитель «Яндекс аренды» Роман Жуков. По его словам, экспозиция пополнилось в том числе за счет нераспроданной вторичной недвижимости. А также инвестиционных квартир, добавляет ведущий эксперт по аренде «Этажей» в Москве Алина Ибряева. В результате, по ее словам, период острого дефицита предложения, которое отмечалось в августе-октябре на протяжении последних трех лет, в этом году не случился.
Однако на фоне сезонной активизации арендаторов предложение сокращается. По данным «Этажей», в июне экспонировалось 23 300 квартир всех типов, в августе – только 19 900. По оценкам «Яндекс аренды», за месяц предложение однокомнатных квартир уменьшилось на 13,1% на фоне роста спроса на 13,7%. Сильнее всего – в Северном (-17,2%), Западном (-17,1%) и Юго-Восточном (-16,7%) округах.
Тем не менее, квартир на рынке по-прежнему много, и это сдерживает рост цен, отмечают эксперты. За месяц медианная ставка найма однушек в среднем по Москве увеличилась только на 1,7% до 71 000 руб., говорит Жуков. Сильнее всего стоимость аренды, по его словам, выросла на северо-западе Москвы (+5,9%; 86 000 руб.), юго-западе (+4,8%; 68 300 руб.), северо-востоке (+4%; 70 200 руб.), востоке (+3,6%; 67 300 руб.), в Новомосковском округе (+2,9%; 59 800 руб.) и на западе столицы (+1,8%; 79 600 руб.). Еще в четырех административных округах увеличение медианной стоимости в течение месяца не превысило 1%.
При этом за год аренда упала на 0,8%, подсчитали специалисты «Яндекс аренды». В основном за счет снижения ставок в ЮАО на 8,4% до 70 100 руб. в месяц. В большинстве остальных округов динамика была положительной: от 0,3% в Северном округе (75 400 руб.) до 9,1% в Новомосковском (59 800 руб.). Сокращение ставок в целом по рынку Жуков объясняет тем, что предложение пополнилось большим количеством недорогих квартир: в старом фонде и новых проектах массового сегмента.
Впрочем, компания «Инком-Недвижимость» не фиксирует снижения цена на аренду ни в одном из округов старой Москвы. По данным компании, в дорогих районах (ЦАО, ЗАО, ЮЗАО) годовой рост ставок составил 14-15%. В локациях с демократичным жильем они выросли в пределах 4–6%, говорит ее заместитель директора управления аренды квартир Оксана Полякова.