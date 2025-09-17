Предложение однокомнатных квартир в аренду в Москве выросло на 85%

Больше всего число сдаваемых однокомнатных квартир за год увеличилось в Новомосковском (в 2,6 раза), Восточном (в 2,1 раза), Юго-Восточном (в 2,1 раза) и Южном (в 2,1 раза) администратвных округах, говорит руководитель «Яндекс аренды» Роман Жуков. По его словам, экспозиция пополнилось в том числе за счет нераспроданной вторичной недвижимости. А также инвестиционных квартир, добавляет ведущий эксперт по аренде «Этажей» в Москве Алина Ибряева. В результате, по ее словам, период острого дефицита предложения, которое отмечалось в августе-октябре на протяжении последних трех лет, в этом году не случился.