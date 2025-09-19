Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Число сделок сократилось на первичном и вторичном рынках недвижимости

Снижения ключевой ставки оказалось недостаточно для активизации продаж
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Несмотря на снижение ключевой ставки, количество ипотечных договоров, а также число сделок с недвижимостью (включая как квартиры, так и нежилые помещения) в готовых и строящихся домах Москвы в августе сократилось относительно предыдущего месяца, сообщает столичное управление Росреестра. За этот период оно зарегистрировало 9429 договоров ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках. По сравнению с июлем 2025 г. этот показатель упал на 7%, а к августу прошлого года – на 1,2%.

В сегменте готового жилья число сделок сократилось соответственно на 6,9% и 4,7% до 10 645 шт. На первичном рынке спрос на жилую и нежилую недвижимость просел на 6,4% относительно предыдущего месяца до 8931 договора, но вырос к августу прошлого года на 3%.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её