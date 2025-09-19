Газета
На месте автокомбината «Почты России» в Ростокине может появиться жилье

Строить его, скорее всего, будет Level Group
Мария Асиновская
РАД / Федеральное казначейство
РАД / Федеральное казначейство

Связанное с Level Group ООО «Эйр Левел» подало заявку на участие в торгах на покупку принадлежащего «Почте России» комплекса зданий Автокомбината управления федеральной почтой на ул. Докукина в Ростокине. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этим объектом. Это единственный претендент на данный актив, знает также сотрудник крупной девелоперской компании, рассматривавшей покупку этого лота. Поэтому, по его словам, сам аукцион будет признан несостоявшимся, но по его условиям с «Эйр Левел» может быть заключен договор купли-продажи.

На сайте Российского аукционного дома, который выступает организатором данных торгов, сказано, что сейчас идет определение победителя. Подвести итоги планируется 22 сентября. В Level Group от комментариев отказались. Представитель «Почты России» сообщил лишь, что торги на данный момент еще не завершены.

