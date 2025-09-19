На месте автокомбината «Почты России» в Ростокине может появиться жилье

Связанное с Level Group ООО «Эйр Левел» подало заявку на участие в торгах на покупку принадлежащего «Почте России» комплекса зданий Автокомбината управления федеральной почтой на ул. Докукина в Ростокине. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этим объектом. Это единственный претендент на данный актив, знает также сотрудник крупной девелоперской компании, рассматривавшей покупку этого лота. Поэтому, по его словам, сам аукцион будет признан несостоявшимся, но по его условиям с «Эйр Левел» может быть заключен договор купли-продажи.