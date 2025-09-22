Unicredit хочет обратить взыскание на крупный ТРК «Радуга» в Санкт-Петербурге

Unicredit хочет обратить взыскание на крупный ТРК «Радуга» в Санкт-ПетербургеВладельцам коммерческой недвижимости стало сложней обслуживать кредиты
«Юникредит банк» (входит в итальянскую группу Unicredit) подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к французско-голландскому холдингу Ralmir Holding B.V., которому принадлежит крупный торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Радуга» на пр-те Космонавтов в Санкт-Петербурге. Из материалов дела следует, что финансовая организация требует с ответчика оплатить задолженность по кредиту в размере 827,4 млн руб., а также обратить взыскание на заложенное имущество. Других деталей там нет, но само заявление 2 сентября было принято к производству. Следующее заседание по нему назначено на 29 октября. В «Юникредит банке», Ralmir Holding и «Радуге» на запросы «Ведомостей» не ответили.
Между банком и Ralmir Holding еще в ноябре 2019 г. было заключено как минимум три ипотечных договора – на два строения ТРК «Радуга» общей площадью 124 000 кв. м и на 25 га под ним, по данным Единого государственного реестра недвижимости Росреестра. Суммы кредитов там не указаны, сами договоры истекли в феврале 2025 г., но ограничения с объектов недвижимости так и не были сняты. В ноябре 2024 г., а также январе и июне 2025 г. стороны заключили дополнительные соглашения, но их детали неизвестны.