Unicredit хочет обратить взыскание на крупный ТРК «Радуга» в Санкт-Петербурге

Между банком и Ralmir Holding еще в ноябре 2019 г. было заключено как минимум три ипотечных договора – на два строения ТРК «Радуга» общей площадью 124 000 кв. м и на 25 га под ним, по данным Единого государственного реестра недвижимости Росреестра. Суммы кредитов там не указаны, сами договоры истекли в феврале 2025 г., но ограничения с объектов недвижимости так и не были сняты. В ноябре 2024 г., а также январе и июне 2025 г. стороны заключили дополнительные соглашения, но их детали неизвестны.