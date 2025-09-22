Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Цены на новостройки в центре Москвы впервые превысили 2 млн рублей за 1 кв. м

Элитные проекты дорожают в том числе из-за небольшой конкуренции
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке Центрального административного округа (ЦАО) Москвы впервые достигла 2 млн руб., говорится в исследовании компании «Метриум». Она отмечает, что в августе 2024 г. этот показатель составлял 1,5 млн руб. Таким образом, примерно за год он увеличился на 33,3%. Такой темп роста цен в ЦАО самый высокий за всю историю сегмента новостроек, подчеркивает ее представитель. По его словам, предыдущий психологический рубеж в 1 млн руб. местная недвижимость преодолела четыре года назад.

В других агентствах также отмечают существенный рост стоимости строящегося жилья в центре Москвы, но там говорят, что первичный рынок пока лишь приблизился к границе 2 млн руб.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь