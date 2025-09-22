Цены на новостройки в центре Москвы впервые превысили 2 млн рублей за 1 кв. м

Средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке Центрального административного округа (ЦАО) Москвы впервые достигла 2 млн руб., говорится в исследовании компании «Метриум». Она отмечает, что в августе 2024 г. этот показатель составлял 1,5 млн руб. Таким образом, примерно за год он увеличился на 33,3%. Такой темп роста цен в ЦАО самый высокий за всю историю сегмента новостроек, подчеркивает ее представитель. По его словам, предыдущий психологический рубеж в 1 млн руб. местная недвижимость преодолела четыре года назад.