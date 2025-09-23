Газета
Столичные новостройки подорожали за месяц сразу на 12%

Такой прирост обеспечили самые дорогие квартиры
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке старой Москвы в августе выросла относительно предыдущего месяца сразу на 11,8% до 534 482 руб., подсчитал сервис BnMAP.pro по итогам уже закрытых сделок. Его представитель, впрочем, уточняет, что ценовая динамика сильно зависела от сегмента. Сильнее всего подорожали проданные лоты в объектах сегмента делюкс – на 75,5% до 3,1 млн руб. А вот квартиры в строящихся домах комфорт-класса прибавили лишь 7% до 356 954 руб. за квадрат. А объекты бизнес-класса и премиальные комплексы и вовсе подешевели на 0,9 и 8,5% до 513 039 и 994 388 руб. соответственно.

Без учета элитных новостроек цены в сделках в границах старой Москвы выросли в августе только на 0,4% до 447 900 руб. за 1 кв. м, утверждают в компании «Циан». В CORE.XP говорят о 558 200 руб. (+0,6% к июлю).

