Средний бюджет аренды элитного жилья в Москве за год вырос почти на 15%

Граждане просто стали снимать более просторное жилье
Мария Асиновская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Средний бюджет сделки по аренде элитной квартиры в Москве в августе достиг 300 000 руб. в месяц, говорится в исследовании агентства «Intermark аренда». По ее данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 14%. Аналогичная статистика и у Point Estate. Представитель этой компании утверждает, что в этом месяце дорогое жилье снимали в среднем за 300 000−350 000 руб. Это на 7% больше, чем было в июле, и на 14% – чем в августе 2024 г. В компании «Этажи» утверждают, что общий бюджет сделки за год вырос незначительно, всего на 3%. Но с общей оценкой согласны: за истекший месяц однокомнатные квартиры арендовали за 210 000–215 000 руб., двухкомнатные – за 250 000 руб., трехкомнатные – за 330 000 руб., лоты от четырех комнат – за 440 000 руб. В среднем получается чуть более 300 000 руб.

При этом средневзвешенный бюджет предложения на рынке аренды элитной недвижимости Москвы в августе составил 488 000 руб., утверждает представитель «Intermark аренды». Такую же цифру называют и в Point Estate. По данным первой компании, за год данный показатель увеличился лишь на 4%, во второй говорят о росте на 2% к июлю.

