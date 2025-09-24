Средний бюджет аренды элитного жилья в Москве за год вырос почти на 15%

Средний бюджет сделки по аренде элитной квартиры в Москве в августе достиг 300 000 руб. в месяц, говорится в исследовании агентства «Intermark аренда». По ее данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 14%. Аналогичная статистика и у Point Estate. Представитель этой компании утверждает, что в этом месяце дорогое жилье снимали в среднем за 300 000−350 000 руб. Это на 7% больше, чем было в июле, и на 14% – чем в августе 2024 г. В компании «Этажи» утверждают, что общий бюджет сделки за год вырос незначительно, всего на 3%. Но с общей оценкой согласны: за истекший месяц однокомнатные квартиры арендовали за 210 000–215 000 руб., двухкомнатные – за 250 000 руб., трехкомнатные – за 330 000 руб., лоты от четырех комнат – за 440 000 руб. В среднем получается чуть более 300 000 руб.