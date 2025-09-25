Один из самых известных подмосковных долгостроев выставлен на продажу

Один из самых известных подмосковных долгостроев выставлен на продажуНа месте района «Кузнечики-2» под Подольском может появиться около 1 млн кв. м нового жилья
Дом.РФ выставил на продажу комплекс недостроенных жилых домов микрорайона «Кузнечики-2», который расположен в сельском поселении Дубровицкое под Подольском. Соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте госкомпании. Из имеющейся там документации следует, что лот включает участки на 40,6 га, а также 11 строений общей площадью почти 214 000 кв. м. Они готовы на 21–63%. Стартовая цена – 4,75 млрд руб. Итоги торгов планируется подвести в середине ноября.
«Кузнечики-2» – один из крупнейших долгостроев Подмосковья. Компания «Главмосстрой», которая ранее принадлежала структурам миллиардера Олега Дерипаски, начала возводить этот комплекс на территории бывшей воинской части еще в 2011 г. по контракту с Минобороны. Квартиры в нем планировалось передать для обеспечения нужд военных. Но после начала строительных работ выяснилось, что квартал не был согласован с местными властями. В частности, микрорайон так и не удалось подключить к инженерным коммуникациям. В итоге проект был заморожен.