Один из самых известных подмосковных долгостроев выставлен на продажу

«Кузнечики-2» – один из крупнейших долгостроев Подмосковья. Компания «Главмосстрой», которая ранее принадлежала структурам миллиардера Олега Дерипаски, начала возводить этот комплекс на территории бывшей воинской части еще в 2011 г. по контракту с Минобороны. Квартиры в нем планировалось передать для обеспечения нужд военных. Но после начала строительных работ выяснилось, что квартал не был согласован с местными властями. В частности, микрорайон так и не удалось подключить к инженерным коммуникациям. В итоге проект был заморожен.