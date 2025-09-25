Спрос на элитные новостройки Москвы падает второй квартал подряд

Спрос на элитные новостройки Москвы падает второй квартал подрядПродажи снижаются из-за роста цен и дефицита новых проектов
В III квартале 2025 г. на рынке элитных новостроек Москвы будет заключено примерно 460 сделок по продаже квартир, подсчитала компания Kalinka. По ее данным, это на 3,1% больше, чем было в предыдущие три месяца. А вот к аналогичному периоду этот показатель снизился на 6,3%. Во II квартале спрос падал и в квартальном, и в годовом выражении – на 23 и 17% соответственно до 446 сделок, напоминает представитель Kalinka. Таким образом, за последние шесть месяцев число сделок сократится на 12% год к году. Тем не менее за счет удачных первых трех месяцев (576 договоров, +71% к I кварталу 2024 г.) общее количество транзакций в январе – сентябре достигнет 1482 шт. А это на 8,4% превышает итоги аналогичного периода прошлого года.
Последние месяцы объемы реализации элитных новостроек и апартаментов действительно снижаются, подтверждают другие эксперты. По данным Point Estate, по итогам июля – сентября будет продано 450–460 лотов против 470 годом ранее. CORE.XP ожидает 889 сделок в III квартале 2025 г., что на 9% меньше, чем было годом ранее. По данным первой компании, в апреле – июне спрос сократился на 6,7% в квартальном и на 12,5% в годовом выражении, по информации второй – на 26 и на 22% соответственно.