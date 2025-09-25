Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Спрос на элитные новостройки Москвы падает второй квартал подряд

Продажи снижаются из-за роста цен и дефицита новых проектов
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В III квартале 2025 г. на рынке элитных новостроек Москвы будет заключено примерно 460 сделок по продаже квартир, подсчитала компания Kalinka. По ее данным, это на 3,1% больше, чем было в предыдущие три месяца. А вот к аналогичному периоду этот показатель снизился на 6,3%. Во II квартале спрос падал и в квартальном, и в годовом выражении – на 23 и 17% соответственно до 446 сделок, напоминает представитель Kalinka. Таким образом, за последние шесть месяцев число сделок сократится на 12% год к году. Тем не менее за счет удачных первых трех месяцев (576 договоров, +71% к I кварталу 2024 г.) общее количество транзакций в январе – сентябре достигнет 1482 шт. А это на 8,4% превышает итоги аналогичного периода прошлого года.

Последние месяцы объемы реализации элитных новостроек и апартаментов действительно снижаются, подтверждают другие эксперты. По данным Point Estate, по итогам июля – сентября будет продано 450–460 лотов против 470 годом ранее. CORE.XP ожидает 889 сделок в III квартале 2025 г., что на 9% меньше, чем было годом ранее. По данным первой компании, в апреле – июне спрос сократился на 6,7% в квартальном и на 12,5% в годовом выражении, по информации второй – на 26 и на 22% соответственно.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте