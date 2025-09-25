Спрос на элитные новостройки Москвы падает второй квартал подряд

В III квартале 2025 г. на рынке элитных новостроек Москвы будет заключено примерно 460 сделок по продаже квартир, подсчитала компания Kalinka. По ее данным, это на 3,1% больше, чем было в предыдущие три месяца. А вот к аналогичному периоду этот показатель снизился на 6,3%. Во II квартале спрос падал и в квартальном, и в годовом выражении – на 23 и 17% соответственно до 446 сделок, напоминает представитель Kalinka. Таким образом, за последние шесть месяцев число сделок сократится на 12% год к году. Тем не менее за счет удачных первых трех месяцев (576 договоров, +71% к I кварталу 2024 г.) общее количество транзакций в январе – сентябре достигнет 1482 шт. А это на 8,4% превышает итоги аналогичного периода прошлого года.