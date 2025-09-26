Компания сына бывшего генпрокурора России построит крупный офис на западе Москвы

Девелоперская компания «Архплей девелопмент», основным владельцем которой выступает сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки Игорь, планирует построить во 2-м Силикатном проезде в «Большом Сити» бизнес-центр класса А площадью 70 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. По его словам, этот проект сейчас находится на стадии согласования с городом. В августе структура «Архплей девелопмента» приобрела у холдинга «Интеррос» Владимира Потанина фирму «Силикатный плаза», на балансе которой находится одноименный деловой комплекс и земельный участок на 1,1 га, сообщал профильный Telegram-канал «Стройки и точка». Но, по его информации, на площадке можно было возвести объект на 11 000 кв. м, что соответствует параметрам имеющегося там здания.