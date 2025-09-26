Газета
Главная / Недвижимость /

Компания сына бывшего генпрокурора России построит крупный офис на западе Москвы

Ранее она выкупила у «Интерроса» площадку рядом с «Большим Сити»
Мария Асиновская
Ведомости
Ведомости

Девелоперская компания «Архплей девелопмент», основным владельцем которой выступает сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки Игорь, планирует построить во 2-м Силикатном проезде в «Большом Сити» бизнес-центр класса А площадью 70 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. По его словам, этот проект сейчас находится на стадии согласования с городом. В августе структура «Архплей девелопмента» приобрела у холдинга «Интеррос» Владимира Потанина фирму «Силикатный плаза», на балансе которой находится одноименный деловой комплекс и земельный участок на 1,1 га, сообщал профильный Telegram-канал «Стройки и точка». Но, по его информации, на площадке можно было возвести объект на 11 000 кв. м, что соответствует параметрам имеющегося там здания.

Инвестиции в новый проект в «Архплей девелопменте» не раскрывают. По мнению руководителя департамента по работе с офисными помещениями компании IBC Real Estate Екатерины Беловой, затраты на строительство комплекса могут составить примерно 13 млрд руб., или 186 550 руб. за 1 кв. м. Партнер NF Group Марина Малахатько также говорит о 12–13 млрд руб. При этом, по ее мнению, потенциальная выручка от реализации площадей в этом объекте может достигать порядка 17 млрд руб.

