На месте здания «Газпрома» на юго-западе Москвы появится жилой комплекс

Его строительством будет заниматься структура группы ПИК
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Входящий в ГК ПИК девелопер Forma построит жилой комплекс на 87 500 кв. м на ул. Обручева на юго-западе Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой компании. Судя по адресу, он появится на месте бывшего здания «Газпрома», которое занимает участок общей площадью 2,5 га.

Монополия в ноябре прошлого года продала его ПИК за 4 млрд руб. Что группа планировала делать с этим активом, было не известно, хотя консультанты допускали, что там будет именно жилье.

