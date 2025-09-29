На месте здания «Газпрома» на юго-западе Москвы появится жилой комплекс

На месте здания «Газпрома» на юго-западе Москвы появится жилой комплексЕго строительством будет заниматься структура группы ПИК
Входящий в ГК ПИК девелопер Forma построит жилой комплекс на 87 500 кв. м на ул. Обручева на юго-западе Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой компании. Судя по адресу, он появится на месте бывшего здания «Газпрома», которое занимает участок общей площадью 2,5 га.
Монополия в ноябре прошлого года продала его ПИК за 4 млрд руб. Что группа планировала делать с этим активом, было не известно, хотя консультанты допускали, что там будет именно жилье.
Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам