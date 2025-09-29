«Сбер» и владелец Azimut Hotels Клячин ищут инвестора на крупный офис в Москве

Комплекс сейчас генерирует около 1,8 млрд руб., знает директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов. И этих средств, по его данным, недостаточно для обслуживания действующего кредита, что ведет к кассовому разрыву и накоплению задолженности, а также штрафам и пени. Таким образом, основная задача для инвесторов заключается не просто в приобретении актива, но и в немедленной разработке стратегии рефинансирования или реструктуризации долга, резюмирует эксперт. Для ее реализации, как считает Антонов, потребуется повысить арендные ставки, что, в свою очередь, становится возможным лишь при дополнительных инвестициях в модернизацию исторических корпусов. По этой причине, по его мнению, «Даниловская мануфактура» может заинтересовать лишь профессиональных игроков.