У офиса «Большевик» у Белорусского вокзала может смениться владелец

«Большевик» общей площадью 86 000 кв. м, занимающий корпуса бывшей одноименной кондитерской фабрики, ранее входил в портфель инвесткомпании O1 Properties, созданной бизнесменом Борисом Минцем. Но в 2018 г., как следовало из ее отчетности, она переуступила 50,01% в этом комплексе фирме Cesium. Ее владельцы не раскрываются, но участники рынка связывали эту фирму с самим Минцем.