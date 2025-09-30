Газета
Главная / Недвижимость /

У офиса «Большевик» у Белорусского вокзала может смениться владелец

Часть комплекса выставлена на продажу в рамках процедуры банкротства
Екатерина Волкова
Ведомости
Ведомости

Конкурсный управляющий кипрских компаний Nezoral Limited и Merissania Holding Limited Лев Шляпин выставил на продажу часть делового комплекса «Большевик», расположенного на Ленинградском проспекте недалеко от Белорусского вокзала. Сведения об этом опубликованы на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Там говорится, что в лот входит 11 корпусов примерно на 36 000 кв. м. Стартовая стоимость актива – 13,1 млрд руб., цена отсечения – 9,9 млрд руб. Торги назначены на начало ноября.

«Большевик» общей площадью 86 000 кв. м, занимающий корпуса бывшей одноименной кондитерской фабрики, ранее входил в портфель инвесткомпании O1 Properties, созданной бизнесменом Борисом Минцем. Но в 2018 г., как следовало из ее отчетности, она переуступила 50,01% в этом комплексе фирме Cesium. Ее владельцы не раскрываются, но участники рынка связывали эту фирму с самим Минцем.

