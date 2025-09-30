Вложения в недвижимость не падают, несмотря на дорогие кредиты

Общий объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость и площадки под девелопмент за неполные девять месяцев 2025 г. составили 792 млрд руб. Об этом говорится в исследовании компании Nikoliers. По ее данным, это лишь на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В IBC Real Estate говорят, что за три квартала в недвижимость было вложено 604 млрд руб. Данный показатель, по словам руководителя департамента рынков капитала и инвестиций этой компании Микаэла Казаряна, за год сократился всего на 8%, хотя по итогам первых шести месяцев он просел на 25%.