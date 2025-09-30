Вложения в недвижимость не падают, несмотря на дорогие кредиты

Вложения в недвижимость не падают, несмотря на дорогие кредитыНо теперь инвесторам интересны офисы и торговые центры, а не девелоперские проекты
Общий объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость и площадки под девелопмент за неполные девять месяцев 2025 г. составили 792 млрд руб. Об этом говорится в исследовании компании Nikoliers. По ее данным, это лишь на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В IBC Real Estate говорят, что за три квартала в недвижимость было вложено 604 млрд руб. Данный показатель, по словам руководителя департамента рынков капитала и инвестиций этой компании Микаэла Казаряна, за год сократился всего на 8%, хотя по итогам первых шести месяцев он просел на 25%.
Инвестиционная активность на рынке снижается, так как у многих компаний нет возможности привлечь дешевое финансирование на покупку объектов недвижимости, говорят эксперты. То, что общие вложения практически сравнялись с показателями предыдущего года, по их словам, объясняется закрытием ряда крупных сделок в августе – сентябре. Так, Казарян напоминает, что структуры фонда Balchug Capital приобрели портфель Malltech, а структура «Сбера» стала победителем торгов по продаже крупного бизнес-центра «Белая площадь» у Белорусского вокзала.