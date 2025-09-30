На месте грузового двора в Сокольниках появится крупный жилой квартал

«Новая эра» создана «РЖД-недвижимостью» для застройки бывших грузовых дворов, которые занимают более 100 га в Москве. Там будет возведено в общей сложности 3 млн кв. м, из которых 1,7 млн кв. м жилье. В числе проектов «Новой эры» площадки рядом с Рижским, Павелецким, Савеловским, Киевским, Белорусским и Курским вокзалами, а также вблизи Русаковской эстакады. В августе стало известно, что территорию Рижского грузового двора компания будет застраивать в партнерстве с тюменской «Страна девелопмент». Там анонсировано более 500 000 кв. м офисов и жилья.