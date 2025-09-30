На месте грузового двора в Сокольниках появится крупный жилой квартал

На месте грузового двора в Сокольниках появится крупный жилой кварталЕго строительством будет заниматься созданный «РЖД-недвижимостью» девелопер
Входящий в «РЖД-недвижимость» девелопер «Новая эра» построит на территории грузового двора в Сокольниках 317 000 кв. м недвижимости. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой компании. Он уточняет, что на 10,6 га появятся жилой комплекс бизнес-класса на 222 000 кв. м, деловой центр на 75 000 кв. м, а также объекты инфраструктуры (школа, детский сад, рестораны и магазины). Проект планируется реализовать в три этапа.
Общие инвестиции в него составят 104,5 млрд руб.
«Новая эра» создана «РЖД-недвижимостью» для застройки бывших грузовых дворов, которые занимают более 100 га в Москве. Там будет возведено в общей сложности 3 млн кв. м, из которых 1,7 млн кв. м жилье. В числе проектов «Новой эры» площадки рядом с Рижским, Павелецким, Савеловским, Киевским, Белорусским и Курским вокзалами, а также вблизи Русаковской эстакады. В августе стало известно, что территорию Рижского грузового двора компания будет застраивать в партнерстве с тюменской «Страна девелопмент». Там анонсировано более 500 000 кв. м офисов и жилья.
Территория грузового двора в Сокольниках находится рядом с железнодорожной станцией Митьково и ограничена улицами Русаковской, Шумкина, Маленковской и Лобачика. В июле заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов говорил, что в этом месте планируется реорганизовать около 32 га, что позволит создать 2400 рабочих мест.
Проект от «Новой эры» станет крупнейшим в этом районе, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Учитывая выгодное расположение и благоприятную экологическую обстановку, недвижимость там будет пользоваться спросом, считает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Участок граничит с историческим центром Москвы и множеством знаковых объектов, среди которых парк «Сокольники», стадион им. братьев Знаменских, европейская гимназия, отель Holiday Inn, перечисляет он. Такое окружение дает возможность создать там «самодостаточный» квартал с жилой, офисной и социальной инфраструктурой, что отвечает современным трендам городской застройки, добавляет заместитель коммерческого директора по вопросам развития Business Club Михаил Иоаннесянц.
Сейчас в Сокольниках ограниченное число жилых проектов, поэтому новые объекты там будут востребованы как у жителей старого фонда, так и у покупателей из других районов, считает партнер NF Group Марина Малахатько. При этом Иоаннесянц обращает внимание, что это место не считается сложившимся деловым районом, поэтому для возникновения там спроса на офисы необходимо создать качественный комплекс с привлекательными ценами.
Основными конкурентами проекта от «Новой эры» станут жилые комплексы «Преображенская площадь» от Regions Development, Sokolniki от Stone и Artel от Stenoy, говорят эксперты. Также, по словам Малахатько, там возводятся несколько бизнес-центров, включая объекты от Dar Development, «Галс-Девелопмент» и Stone.