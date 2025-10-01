Девелоперы жилья могут отказаться от строительства 1 млн кв. м складов в Москве

Девелоперы жилья могут отказаться от строительства 1 млн кв. м складов в МосквеРанее столичная мэрия отменила льготы за создание таких проектов, поэтому интерес к ним упал
Жилые девелоперы на сегодняшний момент анонсировали в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ) строительство 3,5 млн кв. м логистической и производственной недвижимости в Москве. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Речь, по ее данным, идет об объектах, которые пока не получили все необходимые разрешения. В самом документе сказано, что почти 30% (около 1 млн кв. м) этого объема приходится на классические склады. Похожая оценка и у агентства коммерческой недвижимости Invest7.
Такие проекты, как отмечают эксперты, весной этого года были исключены из программы МПТ. А это, по их словам, означает, что застройщики больше не могут рассчитывать на получение льгот от столичной мэрии по оплате перевода участков под жилье за создание рабочих мест. В итоге часть из них может быть заморожена, резюмируют в IBC Real Estate. По информации Ricci, девелоперы уже отложили строительство примерно 225 000 кв. м логистической недвижимости. В целом же в зоне риска находится до 1,5 млн кв. м складов, полагают опрошенные «Ведомостями» эксперты.