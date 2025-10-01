Объем стрессовых сделок с недвижимостью вырос более чем в 10 раз

О росте подобных сделок говорят и другие консультанты. По предварительным данным IBC Real Estate, в первые три квартала на торгах было продано объектов на 150 млрд руб. По сравнению с январем – сентябрем прошлого года прирост составил 49%. Доля стрессовых транзакций в общем объеме инвестиций в коммерческую недвижимость и земельные участки в этом году достигла 32%, отмечает руководитель департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов. Для сравнения: этот показатель за девять месяцев прошлого года находился на уровне 3%. В IBC Real Estate говорят, что на вложения в недвижимость, реализованную в 2025 г. на торгах, пришлось 24% сделок. Это максимум с 2020 г., подчеркивает руководитель департамента рынков капитала и инвестиций этой компании Микаэл Казарян.