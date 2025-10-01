Газета
Главная / Недвижимость /

Объем стрессовых сделок с недвижимостью вырос более чем в 10 раз

Владельцы офисов, ТЦ и площадок под жилье перестали справляться с кредитной нагрузкой из-за высоких ставок
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Общий объем стрессовых сделок с объектами коммерческой недвижимости и площадками под девелопмент в России за неполные девять месяцев 2025 г. составил 251,4 млрд руб., говорится в исследовании компании Nikoliers. По ее данным, это в 10,3 раза больше, чем было в январе – сентябре прошлого года, и в 7 раз – чем за весь 2024 год. Стрессовыми транзакциями она считает продажу активов на аукционах или их реализацию с целью погашения кредитных обязательств.

О росте подобных сделок говорят и другие консультанты. По предварительным данным IBC Real Estate, в первые три квартала на торгах было продано объектов на 150 млрд руб. По сравнению с январем – сентябрем прошлого года прирост составил 49%. Доля стрессовых транзакций в общем объеме инвестиций в коммерческую недвижимость и земельные участки в этом году достигла 32%, отмечает руководитель департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов. Для сравнения: этот показатель за девять месяцев прошлого года находился на уровне 3%. В IBC Real Estate говорят, что на вложения в недвижимость, реализованную в 2025 г. на торгах, пришлось 24% сделок. Это максимум с 2020 г., подчеркивает руководитель департамента рынков капитала и инвестиций этой компании Микаэл Казарян.

