ПСБ нашел партнера для застройки принадлежащего ему участка в Подмосковье

ПСБ нашел партнера для застройки принадлежащего ему участка в ПодмосковьеДевелопер загородной недвижимости Villagio Estate поможет банку возвести на Пятницком шоссе крупный жилой квартал
ПСБ привлек девелопера Villagio Estate в проект строительства крупного жилого квартала на Пятницком шоссе. Об этом сообщили представители обеих компаний. Сам банк для этих целей предоставит участок на 100 га между деревнями Голубое и Горетовка в Солнечногорском районе Московской области. Там, как утверждают собеседники «Ведомостей», появятся 550 000 кв. м средне- и малоэтажного жилья, а также объекты инфраструктуры. Последние предполагают возведение коммерческой недвижимости, паркингов, школы, детских садов и академии зимних видов спорта Ильи Авербуха «Наследие». Сам комплекс, рассчитанный на 15 000 жителей, будет реализован в рамках программы комплексного развития территорий.
Участок на Пятницком шоссе, вероятно, достался ПСБ от одного из заемщиков, предполагают два консультанта. По их словам, скорее всего, это бывший актив группы ПСН, созданной основателями самого банка Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. По крайней мере, на соседних участках на Пятницком шоссе находятся коттеджные поселки «Николо-Пятницкое» и «Благовещенка», строительством которых занимался именно этот девелопер.