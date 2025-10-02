ПСБ нашел партнера для застройки принадлежащего ему участка в Подмосковье

ПСБ привлек девелопера Villagio Estate в проект строительства крупного жилого квартала на Пятницком шоссе. Об этом сообщили представители обеих компаний. Сам банк для этих целей предоставит участок на 100 га между деревнями Голубое и Горетовка в Солнечногорском районе Московской области. Там, как утверждают собеседники «Ведомостей», появятся 550 000 кв. м средне- и малоэтажного жилья, а также объекты инфраструктуры. Последние предполагают возведение коммерческой недвижимости, паркингов, школы, детских садов и академии зимних видов спорта Ильи Авербуха «Наследие». Сам комплекс, рассчитанный на 15 000 жителей, будет реализован в рамках программы комплексного развития территорий.