Московский арбитраж поручил взыскать с ГК ПИК более 8 млрд рублей

Московский арбитраж поручил взыскать с ГК ПИК более 8 млрд рублейДевелопер, вероятно, не смог договориться с одним из соинвесторов о совместной реализации проекта в Перове
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск петербургской компании «Горизонт», которая требовала взыскать со связанных с ГК ПИК компаний «Вниимонтажспецстрой» и «ПИК-корпорация» 14 млрд руб. Как следует из его решения, которое было вынесено 29 сентября, ответчики должны выплатить теперь уже бывшему партнеру 8,14 млрд руб., включая 5,6 млрд неосновательного обогащения, а остальное – проценты за пользование чужими деньгами. Кроме того, суд поручил расторгнуть договор инвестирования, заключенный сторонами еще в сентябре 2021 г. Других подробностей в материалах дела нет. Представитель ПИК от комментариев отказался. Связаться с «Горизонтом» не удалось.
Истец выступал партнером ПИК по проекту застройки территории в районе Перово, знают два консультанта, работавших с участниками спора. Другие детали они не раскрывают. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», «Вниимонтажспецстрой» действительно принадлежат права на 3,7 га во 2-м проезде Перова Поля. Эту площадку вместе с расположенным там технопарком «Перово Поле» ПИК выкупила у компании «Экоофис» бывшего депутата Мосгордумы Андрея Ковалева еще в 2020 г. Спустя год девелопер заявил, что планирует построить там офисный комплекс, но, судя по тендерной документации, размещенной на его сайте, сейчас там возводится новый «Технопарк Плеханова» (изначально предполагалось, что его площадь составит 17 300 кв. м, однако позже размеры проекта увеличились до 45 000 кв. м).