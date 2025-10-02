Московский арбитраж поручил взыскать с ГК ПИК более 8 млрд рублей

Истец выступал партнером ПИК по проекту застройки территории в районе Перово, знают два консультанта, работавших с участниками спора. Другие детали они не раскрывают. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», «Вниимонтажспецстрой» действительно принадлежат права на 3,7 га во 2-м проезде Перова Поля. Эту площадку вместе с расположенным там технопарком «Перово Поле» ПИК выкупила у компании «Экоофис» бывшего депутата Мосгордумы Андрея Ковалева еще в 2020 г. Спустя год девелопер заявил, что планирует построить там офисный комплекс, но, судя по тендерной документации, размещенной на его сайте, сейчас там возводится новый «Технопарк Плеханова» (изначально предполагалось, что его площадь составит 17 300 кв. м, однако позже размеры проекта увеличились до 45 000 кв. м).