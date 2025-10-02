Сбербанк стал владельцем бизнес-центра «Арбат, 1» в центре Москвы

«Арбат, 1» был построен еще в 2003 г. Изначально этим проектом занималась «Альфа-групп», но затем она продала его нефтяной компании ТНК-BP, которая разместила там свою штаб-квартиру. В 2011 г. офис за $230 млн выкупила группа ПСН, созданная бывшими акционерами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Эта компания считалась одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Ей в разные годы принадлежали деловой квартал «Новоспасский», центр городской культуры «Правда», жилые комплексы «Домашний», Sreda и проч. В 2019 г. в отношении Ананьевых было открыто уголовное дело по факту растраты имущества Промсвязьбанка. В итоге часть активов ПСН уже сменили собственников. Так, тому же Сбербанку в мае этого года перешел «Новоспасский».