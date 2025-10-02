Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Сбербанк стал владельцем бизнес-центра «Арбат, 1» в центре Москвы

Актив достался ему за долги созданной бывшими владельцами Промсвязьбанка Ананьевыми группы ПСН
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Конкурсный управляющий АО «Сиракузы», на балансе которого находится большая часть бизнес-центра «Арбат, 1» (ранее «Альфа Арбат центр») общей площадью 47 320 кв. м, заключил со Сбербанком соглашение о передаче ему залогового имущества. Об этом говорится в выписке Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Из нее следует, что кредитной организации 29 сентября перешло около 37 000 кв. м в данном комплексе. В Сбербанке на запрос не ответили. Связаться с конкурсным управляющим АО «Сиракузы» не удалось.

«Арбат, 1» был построен еще в 2003 г. Изначально этим проектом занималась «Альфа-групп», но затем она продала его нефтяной компании ТНК-BP, которая разместила там свою штаб-квартиру. В 2011 г. офис за $230 млн выкупила группа ПСН, созданная бывшими акционерами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Эта компания считалась одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Ей в разные годы принадлежали деловой квартал «Новоспасский», центр городской культуры «Правда», жилые комплексы «Домашний», Sreda и проч. В 2019 г. в отношении Ананьевых было открыто уголовное дело по факту растраты имущества Промсвязьбанка. В итоге часть активов ПСН уже сменили собственников. Так, тому же Сбербанку в мае этого года перешел «Новоспасский».

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её