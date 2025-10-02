Сбербанк стал владельцем бизнес-центра «Арбат, 1» в центре Москвы

Сбербанк стал владельцем бизнес-центра «Арбат, 1» в центре МосквыАктив достался ему за долги созданной бывшими владельцами Промсвязьбанка Ананьевыми группы ПСН
Конкурсный управляющий АО «Сиракузы», на балансе которого находится большая часть бизнес-центра «Арбат, 1» (ранее «Альфа Арбат центр») общей площадью 47 320 кв. м, заключил со Сбербанком соглашение о передаче ему залогового имущества. Об этом говорится в выписке Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Из нее следует, что кредитной организации 29 сентября перешло около 37 000 кв. м в данном комплексе. В Сбербанке на запрос не ответили. Связаться с конкурсным управляющим АО «Сиракузы» не удалось.
«Арбат, 1» был построен еще в 2003 г. Изначально этим проектом занималась «Альфа-групп», но затем она продала его нефтяной компании ТНК-BP, которая разместила там свою штаб-квартиру. В 2011 г. офис за $230 млн выкупила группа ПСН, созданная бывшими акционерами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Эта компания считалась одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Ей в разные годы принадлежали деловой квартал «Новоспасский», центр городской культуры «Правда», жилые комплексы «Домашний», Sreda и проч. В 2019 г. в отношении Ананьевых было открыто уголовное дело по факту растраты имущества Промсвязьбанка. В итоге часть активов ПСН уже сменили собственников. Так, тому же Сбербанку в мае этого года перешел «Новоспасский».