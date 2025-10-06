У скандального проекта апарт-комплекса «Правда» вновь сменился владелец

«Правда» – один из самых известных долгостроев Москвы. Группа ПСН, созданная бывшими акционерами Промсвязьбанка Алексеем и Дмитрием Ананьевыми, начала строить этот комплекс еще в 2017 г. Предполагалось, что объект общей площадью более 60 000 кв. м будет введен в эксплуатацию спустя два года. Однако в 2018 г. Следственный комитет России обвинил Ананьевых в растрате имущества Промсвязьбанка, арестовав все активы братьев. В итоге строительные работы на ул. Правды были заморожены. При этом, как указано на сайте Единой информационной системы жилищного строительства, 5% лотов в данном проекте были проданы.