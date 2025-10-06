Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

У скандального проекта апарт-комплекса «Правда» вновь сменился владелец

Его достройкой будет заниматься ульяновский девелопер Dars
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Принадлежащее ульяновскому девелоперу Dars ООО «Специализированный застройщик «Добрый дом» стало владельцем компании «СЗ «Вега», которой принадлежат права на проект апарт-комплекса «Правда» на одноименной улице на севере Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 3 октября, продавец актива – закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Верное решение» под управлением УК «Профтим». Участники рынка ранее связывали этот ЗПИФ с акционерами инвестгруппы O1 Properties и застройщика элитной недвижимости Vos’hod. Представитель последней факт продажи «Правды» не подтвердил, а вот в  Dars сообщили, что этот проект теперь находится в ее портфеле.

«Правда» – один из самых известных долгостроев Москвы. Группа ПСН, созданная бывшими акционерами Промсвязьбанка Алексеем и Дмитрием Ананьевыми, начала строить этот комплекс еще в 2017 г. Предполагалось, что объект общей площадью более 60 000 кв. м будет введен в эксплуатацию спустя два года. Однако в 2018 г. Следственный комитет России обвинил Ананьевых в растрате имущества Промсвязьбанка, арестовав все активы братьев. В итоге строительные работы на ул. Правды были заморожены. При этом, как указано на сайте Единой информационной системы жилищного строительства, 5% лотов в данном проекте были проданы.  

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь