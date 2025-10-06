У скандального проекта апарт-комплекса «Правда» вновь сменился владелец

У скандального проекта апарт-комплекса «Правда» вновь сменился владелецЕго достройкой будет заниматься ульяновский девелопер Dars
Принадлежащее ульяновскому девелоперу Dars ООО «Специализированный застройщик «Добрый дом» стало владельцем компании «СЗ «Вега», которой принадлежат права на проект апарт-комплекса «Правда» на одноименной улице на севере Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 3 октября, продавец актива – закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Верное решение» под управлением УК «Профтим». Участники рынка ранее связывали этот ЗПИФ с акционерами инвестгруппы O1 Properties и застройщика элитной недвижимости Vos’hod. Представитель последней факт продажи «Правды» не подтвердил, а вот в Dars сообщили, что этот проект теперь находится в ее портфеле.
«Правда» – один из самых известных долгостроев Москвы. Группа ПСН, созданная бывшими акционерами Промсвязьбанка Алексеем и Дмитрием Ананьевыми, начала строить этот комплекс еще в 2017 г. Предполагалось, что объект общей площадью более 60 000 кв. м будет введен в эксплуатацию спустя два года. Однако в 2018 г. Следственный комитет России обвинил Ананьевых в растрате имущества Промсвязьбанка, арестовав все активы братьев. В итоге строительные работы на ул. Правды были заморожены. При этом, как указано на сайте Единой информационной системы жилищного строительства, 5% лотов в данном проекте были проданы.