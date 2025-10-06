Газета
Главная / Недвижимость /

Число новых жилых проектов в Москве упало до 12-летнего минимума

Девелоперы не спешат выходить на стройку на фоне дорогих кредитов
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В III квартале 2025 г. в Москве стартовали продажи всего в семи новостройках. Об этом говорится в исследовании компании «Метриум». По ее данным, это самый низкий показатель за 12 лет. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года столичные девелоперы запустили 12 новых комплексов, годом ранее – 13, в 2022 г. их было 16. С выводами «Метриума» согласны и другие участники рынка. В BnMap.pro тоже сообщают о семи стартах в июле – сентябре без учета проектов реновации против 13, 19 и 14 в III квартале предыдущих трех лет. В «НДВ супермаркет недвижимости» насчитали 10 новых проектов за последние три месяца 2025 г. – на 27% меньше, чем было годом ранее.

Среди новых жилых комплексов последнего квартала в «Метриуме» называют «Онежский вал», «Квартал Мит», «MyPriority Нижегородская», «Level Войковская», One, «Дом Соболева» и Clos 17. Другие консультанты говорят также о «Крекшино парке» и «Троицком» в новой Москве, «Лесной коллекции» и U2 в СЗАО, Stone Rise в ЮВАО и «Кутузов сити» в ЗАО.

