Почти 60% площадей в строящихся в Москве БЦ проданы или сданы

Многие компании заранее бронируют помещения на фоне дефицита офисов
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости

Около 55% офисных площадей в московских бизнес-центрах, которые будут введены в эксплуатацию до конца 2026 г., заняты. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. Там уточняется, что за этот период планируется достроить 1,5 млн кв. м, из которых 832 000 кв. м уже проданы или сданы в аренду. Порядка 321 000 кв. м этих помещений приходится на штаб-квартиры, остальное забрали частные инвесторы и конечные пользователи. Похожие выводы и у других консультантов. Например, Ricci ранее оценивала объем занятых помещений в столичных бизнес-центрах со сроком ввода в 2025–2026 гг. в 70%.

Большинство новых проектов сосредоточены в районе инновационного центра «Сколково», Павелецкого делового кластера, «Большого сити», а также вдоль Кутузовского проспекта, говорит руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова. 1,37 млн кв. м (91,3%) будущих объектов относятся к классу А.

