Почти 60% площадей в строящихся в Москве БЦ проданы или сданы

Около 55% офисных площадей в московских бизнес-центрах, которые будут введены в эксплуатацию до конца 2026 г., заняты. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. Там уточняется, что за этот период планируется достроить 1,5 млн кв. м, из которых 832 000 кв. м уже проданы или сданы в аренду. Порядка 321 000 кв. м этих помещений приходится на штаб-квартиры, остальное забрали частные инвесторы и конечные пользователи. Похожие выводы и у других консультантов. Например, Ricci ранее оценивала объем занятых помещений в столичных бизнес-центрах со сроком ввода в 2025–2026 гг. в 70%.