Группа «Самолет» увеличит портфель коммерческой недвижимости

Группа «Самолет» увеличит портфель коммерческой недвижимостиМногие девелоперы на фоне снижения продаж жилья начинают активнее строить офисы, склады и технопарки
Девелоперская группа «Самолет» намерена к 2030 г. возвести в новой Москве и Подмосковье еще 600 000 кв. м коммерческой недвижимости. Об этом «Ведомостям» рассказали в самой компании. По словам ее представителя, таким образом, общий портфель застройщика увеличится до 2,5 млн кв. м. Так, группа планирует построить по семь новых технопарков и офисов, четыре объекта light industrial (под размещение производств легкой промышленности), 10 районных торговых центров и шесть физкультурно-оздоровительных комплексов. Инвестиции в них составят более 60 млрд руб.
Среди примеров конкретных проектов представитель «Самолета» приводит офисный комплекс на 76 500 кв. м в жилом квартале «Спутник» в Мякинине, пять технопарков на 65 000 кв. м на территории комплекса «Подольские кварталы» в поселении Рязановское в новой Москве. На сайте девелопера также есть информация о проектировании объекта light Industrial (35 110 кв. м) в «Цветочных полянах» в поселении Филимонковское, торгового комплекса «Остафьево» (почти 10 000 кв. м) и бизнес-центра «Боровское шоссе» (его площадь там не уточняется). Кроме того, в феврале прошлого года группа приобрела на торгах 6,6 га в поселке Коммунарка. На данной территории она сможет возвести 600 000 кв. м недвижимости, включая коммерческую.