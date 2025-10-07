Группа «Самолет» увеличит портфель коммерческой недвижимости

Среди примеров конкретных проектов представитель «Самолета» приводит офисный комплекс на 76 500 кв. м в жилом квартале «Спутник» в Мякинине, пять технопарков на 65 000 кв. м на территории комплекса «Подольские кварталы» в поселении Рязановское в новой Москве. На сайте девелопера также есть информация о проектировании объекта light Industrial (35 110 кв. м) в «Цветочных полянах» в поселении Филимонковское, торгового комплекса «Остафьево» (почти 10 000 кв. м) и бизнес-центра «Боровское шоссе» (его площадь там не уточняется). Кроме того, в феврале прошлого года группа приобрела на торгах 6,6 га в поселке Коммунарка. На данной территории она сможет возвести 600 000 кв. м недвижимости, включая коммерческую.