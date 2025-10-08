В России введено рекордное количество складов

Общий объем ввода складов в России, по предварительным данным CORE.XP за девять месяцев 2025 г., составил 4,5 млн кв. м, говорится в исследовании этой компании. Там уточняется, что это рекордный показатель за всю историю рынка коммерческой недвижимости. К примеру, он в 1,6 раза превышает итоги аналогичного периода прошлого года. Такие же выводы и у других консультантов. Например, в NF Group говорят, что в январе – сентябре этого года в стране построили 3,5 млн кв. м складов классов А и В. Годом ранее на рынок вышли объекты общей площадью 2,19 млн кв. м. В IBC Real Estatе насчитали 5,7 млн кв. м логопарков по итогам трех кварталов 2025 г., но это с учетом комплексов формата light industrial (для нужд легкой промышленности. – «Ведомости»). Прирост за год, по данным этой компании, составил 75%. Там также подчеркивают, что это исторический максимум.