В России введено рекордное количество складов

В России введено рекордное количество складовЭто результат ажиотажного спроса прошлых лет
Общий объем ввода складов в России, по предварительным данным CORE.XP за девять месяцев 2025 г., составил 4,5 млн кв. м, говорится в исследовании этой компании. Там уточняется, что это рекордный показатель за всю историю рынка коммерческой недвижимости. К примеру, он в 1,6 раза превышает итоги аналогичного периода прошлого года. Такие же выводы и у других консультантов. Например, в NF Group говорят, что в январе – сентябре этого года в стране построили 3,5 млн кв. м складов классов А и В. Годом ранее на рынок вышли объекты общей площадью 2,19 млн кв. м. В IBC Real Estatе насчитали 5,7 млн кв. м логопарков по итогам трех кварталов 2025 г., но это с учетом комплексов формата light industrial (для нужд легкой промышленности. – «Ведомости»). Прирост за год, по данным этой компании, составил 75%. Там также подчеркивают, что это исторический максимум.
По итогам же всего года Nikoliers ожидает ввода 7,69 млн кв. м площадей в складах класса А и В, а также light industrial (+68,3% год к году). Это тоже будет самым высоким показателем за всю историю рынка. Похожие данные и у NF Group. В этой компании считают, что в 2025 г. будет возведено 7,6 млн кв. м логопарков, годом ранее их было 4,1 млн кв. м, в 2023 и 2022 гг. – по 3,5 млн кв. м, в 2021 г. – 3,1 млн кв. м. В CORE.XP согласны, что этот год станет рекордным по объемам нового строительства, но конкретных цифр не приводят.