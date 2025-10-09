Ввод офисов в Москве вырос почти в 1,5 раза

Объем ввода офисов в Москве по итогам девяти месяцев 2025 г. достиг 537 000 кв. м, подсчитала инвестиционно-консалтинговая компания Ricci. По ее данным, это на 43% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Похожая статистика и у других участников рынка. По подсчетам CORE.XP, за три квартала в российской столице были построены бизнес-центры на 542 000 кв. м, прирост за год составил 45%. В IBC Real Estate насчитали 492 000 кв. м новых офисов в январе – сентябре (+31,2%). И лишь в Commonwealth Partnership (CMWP) считают динамику данного периода более скромной: ввод за год, по словам ее представителя, увеличился лишь на 14% до 454 045 кв. м.