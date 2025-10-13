«Яндекс» закрыл одну из крупнейших сделок на рынке гибких офисов

«Яндекс» закрыл одну из крупнейших сделок на рынке гибких офисовКомпания арендовала у турецкой Enka площади в бизнес-центре рядом с Павелецким вокзалом
Компания «Яндекс» договорилась с турецкой Enka об аренде у нее 4000 кв. м (600 рабочих мест) в гибком офисе Flexity в бизнес-центре «Павелецкая плаза» рядом с Павелецким вокзалом. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. По их словам, они уже подписали соответствующее соглашение. Представитель Flexity от комментариев отказался. В «Яндексе» сообщили лишь, что компания постоянно рассматривает различные варианты для расширения в связи с ростом и развитием бизнеса.
Бизнес-центр «Павелецкая плаза» был построен в 2003 г., его общая площадь составляет 91 297 кв. м. Гибкий офис Flexity на 930 рабочих мест занимает 12 000 кв. м этого объекта. Новое пространство будет обходиться «Яндексу» в 40–45 млн руб. в месяц, подсчитал исполнительный директор Remain Александр Богданов. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова указывает, что одно рабочее место во Flexity сейчас стоит около 70 000 руб. в месяц без учета НДС, т. е. затраты компании составят 42 млн руб. Партнер Ricci Дмитрий Жидков говорит о 45–48 млн руб. в месяц или 540–576 млн руб. в год.