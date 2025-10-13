«Яндекс» закрыл одну из крупнейших сделок на рынке гибких офисов

Бизнес-центр «Павелецкая плаза» был построен в 2003 г., его общая площадь составляет 91 297 кв. м. Гибкий офис Flexity на 930 рабочих мест занимает 12 000 кв. м этого объекта. Новое пространство будет обходиться «Яндексу» в 40–45 млн руб. в месяц, подсчитал исполнительный директор Remain Александр Богданов. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова указывает, что одно рабочее место во Flexity сейчас стоит около 70 000 руб. в месяц без учета НДС, т. е. затраты компании составят 42 млн руб. Партнер Ricci Дмитрий Жидков говорит о 45–48 млн руб. в месяц или 540–576 млн руб. в год.