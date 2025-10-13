Доля новостроек без отделки в Москве превысила 60%

Сокращается и предложение квартир с предчистовой отделкой (white box). По словам управляющего директора «Метриума» Руслана Сырцова, число таких лотов за год уменьшилось на 18,5% до 8720, а доля упала с 23,3 до 22%. Впрочем, немало девелоперов выполняют такие работы опционально – по индивидуальному заказу, что не отражается на статистике, добавляет эксперт. Руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева оценивает долю квартир с white box в 21,2% (7900 лотов). По ее словам, за год она сократилась на 1,6 п. п. (-22,7% по числу квартир). Но по сравнению с 2023 г. она выросла на 4,1 п. п. (+13,7%). Это связано с тем, что застройщики отказывались от полной отделки и заменяли ее предчистовой, объясняет эксперт.