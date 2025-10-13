Доля новостроек без отделки в Москве превысила 60%Застройщики отказываются от ремонта из-за роста цен на стройматериалы
Доля предложения новостроек без отделки на рынке старой Москвы за прошедший год увеличилась на 15 п. п. и по итогам сентября 2025 г. достигла рекордных 61,1%. Об этом говорится в исследовании компании «Метриум». Год назад таких лотов было меньше половины от общего объема – 46,1%, отмечает ее представитель. Количество жилых помещений в черновом формате за данный период, по ее словам, увеличилось на 14,6% до 24 230 шт.
О росте доли квартир без отделки сообщают и другие аналитики. Согласно подсчетам Est-a-Tet, за год этот показатель увеличился с 46,5 до 59,3%. По информации «НДВ супермаркет недвижимости», сейчас таких лотов 59,1% (22 000 шт.), тогда как в аналогичный период 2024 г. было на 12 п. п. меньше. Число же таких квартир за это время снизилось на 4,7%. При том что общий объем предложения, по оценкам компании, сократился за год на 16,6%.
В массовом сегменте количество квартир без отделки за год уменьшилось на 10,4% до 4962, по информации «Метриума». А вот в бизнес-классе показатель, наоборот, увеличился на 26,5% (до 13 730 лотов), в премиум – на 15,5% (до 4183), в делюксе – на 19,7% (до 1349). Без отделки сегодня предлагается 73,2% новостроек в сегменте делюкс, 69,3% – в премиум и 70,2% в бизнес-классе. При этом в массовых новостройках доля помещений, реализуемых в черновом исполнении, по данным компании, составляет всего 40,5%.
Сокращается и предложение квартир с предчистовой отделкой (white box). По словам управляющего директора «Метриума» Руслана Сырцова, число таких лотов за год уменьшилось на 18,5% до 8720, а доля упала с 23,3 до 22%. Впрочем, немало девелоперов выполняют такие работы опционально – по индивидуальному заказу, что не отражается на статистике, добавляет эксперт. Руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева оценивает долю квартир с white box в 21,2% (7900 лотов). По ее словам, за год она сократилась на 1,6 п. п. (-22,7% по числу квартир). Но по сравнению с 2023 г. она выросла на 4,1 п. п. (+13,7%). Это связано с тем, что застройщики отказывались от полной отделки и заменяли ее предчистовой, объясняет эксперт.
В целом процент и число квартир без отделки растут уже четыре года подряд, говорят консультанты. В сентябре 2022 г., по данным «Метриума», продавалось 15 000 таких лотов – 38,9% предложения. По сравнению с 2022 и 2023 гг. их доля увеличилась соответственно на 24,1 и 14,2%, сообщает «НДВ супермаркет недвижимости».
По статистике Est-a-Tet, значительный скачок произошел в последний год: в 2022 и 2023 гг. в черновом исполнении экспонировалось 40,8 и 43,9% московских квартир.
Одна из основных причин отказа от отделки – рост стоимости отделочных материалов, который отражается и на ценах на квартиры для покупателя, и на затратах застройщика, объясняет коммерческий директор Est-a-Tet Владимир Моребис. По словам эксперта, при низких ипотечных ставках включение такой опции в «тело» кредита было для покупателей выгодным. В текущих же условиях, когда банку в итоге выплачивается стоимость еще 2–3 квартир, заемщики хотят сэкономить, говорит он. Для многих клиентов важнее приобрести жилье дешевле, подтверждает генеральный директор ГК «Бэл девелопмент» Елена Комиссарова. А для застройщиков, продолжает Моребис, отказ от отделки позволяет снизить расходы в условиях высокой стоимости проектного финансирования и нестабильности на рынке отделочных материалов.
Только за последний год отделка квартир подорожала в среднем на 15%, говорит генеральный директор компании-застройщика МФК «Дом Дау» Акоп Киракосян. По его словам, минимальная стоимость косметического ремонта сегодня составляет 40 000 руб. за «квадрат», но уложиться в такой бюджет можно исключительно в массовых проектах. Больше всего в 2025 г. выросли цены на строительные смеси, трубы, газобетонные блоки, электропроводку, керамическую плитку и сантехнику. Также из-за ужесточения миграционного законодательства быстрее инфляции увеличивается стоимость проведения ремонтных работ. Впрочем, говорит Киракосян, сейчас отделка квартир дорожает медленнее, чем прежде, из-за временного спада продаж недвижимости на фоне высокой ключевой ставки.
Кроме того, обязательства по передаче квартир с отделкой удлиняют сроки строительства, отмечает Моребис. По его словам, трудности, связанные с их выполнением из-за логистических задержек, иногда приводят к переносу сроков ввода домов в эксплуатацию. А в условиях высокой нагрузки на строительные мощности компании стремятся гибко управлять сроками реализации проектов, добавляет директор по продажам Asterus Татьяна Шибанова.
Еще одна проблема – небольшое количество вариантов отделки, которые предлагают застройщики, продолжает Киракосян. Даже в премиальных проектах, по его словам, обычно предусмотрено не более четырех форматов интерьерных решений.
Не способствует популярности отделки от застройщика и ее низкое качество и связанные с этим скандалы – когда компания в ответ на просьбу устранить какие-либо недочеты обвиняет покупателей в «потребительском терроризме», говорит Моребис. Финансовые модели в большинстве проектов, за исключением элитных, не позволяют провести по-настоящему качественный ремонт без потери маржинальности, подтверждает коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева. От старта жилого комплекса до ввода его в эксплуатацию проходит много времени и ситуацию на рынке отделочных материалов прогнозировать становится все сложнее, поясняет Комиссарова. Поэтому часто покупатели квартир «под ключ» уже в первые годы после заселения сталкиваются с проблемами, не все из которых возможно выявить на этапе приемки, резюмирует Арцибашева.