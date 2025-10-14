Цены на готовое элитное жилье в Москве восстановились до уровня 2022 года

Цены на готовое элитное жилье в Москве восстановились до уровня 2022 годаПокупатели стали чаще приобретать квартиры на вторичном рынке из-за сильного роста стоимости новостроек
Средняя стоимость жилья на вторичном рынке элитной недвижимости Москвы в сентябре составила 1,48 млн руб. за 1 кв. м, говорится в исследовании компании Kalinka Ecosystem. По ее данным, это на 10% больше, чем было годом ранее. Фактически цены в данном сегменте вернулись на уровень начала 2022 г., констатирует ее представитель. Он уточняет, что тогда такие объекты стоили в среднем 1,47 млн руб. за квадрат, но к концу полугодия упали более чем на 30%. Восстановиться ему удалось только сейчас.
Похожие выводы делают и другие участники рынка. К примеру, у компании «Intermark городская недвижимость» такие же данные, как и у Kalinka Ecosystem. Представитель NF Group, в свою очередь, утверждает, что стоимость элитного жилья в готовых домах Москвы в сентябре достигла исторического рекорда в 1,55 млн руб. за 1 кв. м. По ее оценкам, за год квартиры этого класса подорожали на 5%. При этом только в III квартале рост составил 3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В Kalinka Ecosystem говорят об 1%.