Цены на готовое элитное жилье в Москве восстановились до уровня 2022 года

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке элитной недвижимости Москвы в сентябре составила 1,48 млн руб. за 1 кв. м, говорится в исследовании компании Kalinka Ecosystem. По ее данным, это на 10% больше, чем было годом ранее. Фактически цены в данном сегменте вернулись на уровень начала 2022 г., констатирует ее представитель. Он уточняет, что тогда такие объекты стоили в среднем 1,47 млн руб. за квадрат, но к концу полугодия упали более чем на 30%. Восстановиться ему удалось только сейчас.