Турецкая Renaissance Development нашла претендента на торговые центры «Аура»Покупкой этих объектов интересуется «Альфа-капитал»
Входящая в «Альфа-групп» управляющая компания (УК) «Альфа-капитал» ведет переговоры с турецким девелопером Renaissance Development о покупке у него двух торговых центров «Аура» в Сургуте и Ярославле.
Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. Сама транзакция, по их словам, пока не закрыта. «Альфа-капитал», если он в итоге купит эти объекты, планирует внести их в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) недвижимости, паи которого будут предложены квалифицированным инвесторам, говорят они. Представитель компании сообщил лишь, что она изучает инвестиционный потенциал большого количества объектов недвижимости в рамках управления активами ЗПИФов. В Renaissance Development на запрос не ответили. Представитель CORE.XP, которая отвечает за реализацию этих комплексов, от комментариев отказался.