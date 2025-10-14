Турецкая Renaissance Development нашла претендента на торговые центры «Аура»

Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. Сама транзакция, по их словам, пока не закрыта. «Альфа-капитал», если он в итоге купит эти объекты, планирует внести их в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) недвижимости, паи которого будут предложены квалифицированным инвесторам, говорят они. Представитель компании сообщил лишь, что она изучает инвестиционный потенциал большого количества объектов недвижимости в рамках управления активами ЗПИФов. В Renaissance Development на запрос не ответили. Представитель CORE.XP, которая отвечает за реализацию этих комплексов, от комментариев отказался.