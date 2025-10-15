Ввод гостиничных номеров в России вырос в 3 раза

Ввод гостиничных номеров в России вырос в 3 разаДевелоперы на фоне развития внутреннего туризма ускорили строительство новых отелей
С января по сентябрь в России ввели в эксплуатацию 5200 номеров в сетевых и несетевых отелях категории «3–5 звезд». Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. По ее данным, это в 1,9 раза больше, чем было за весь прошлый год, когда на рынок вышло 2800 новых номеров, и в 2,9 раза, чем за три квартала 2024 г. Ее представитель ожидает, что по итогам всего 2025 года гостиничный фонд пополнится 8500 комнатами, в таком случае это будет самый высокий показатель за последние семь лет. Больше было только в 2018 г. (8800 номеров).
Рост темпов ввода новых гостиниц подтверждают и другие консультанты. С учетом апарт-отелей за девять месяцев текущего года в стране открылись объекты общей вместимостью 7300 комнат, по данным NF Group. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. фонд, по словам представителя компании, увеличился на 28%. Большая часть новых отелей соответствуют категории «4 звезды» (42%), на втором месте объекты «3 звезды» (35%), на 5-звездочные гостиницы пришлось 23% ввода.