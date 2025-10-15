«Русгидро» нашла покупателя на здание института в Южном Тушине

«Русгидро» нашла покупателя на здание института в Южном ТушинеВладелец ТЦ «Солнечный» может построить на его месте технопарк или жилье
Компания «Пронт» стала победителем аукциона по продаже имущественного комплекса Научно-исследовательского института энергетических сооружений (НИИЭС), расположенного в Строительном проезде в Южном Тушине. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Российского аукционного дома, который выступал организатором этих торгов. По его словам, в них принимали участие еще две компании. Продавцом актива, судя по документации, выступало входящее в энергохолдинг «Русгидро» ООО «СНРГ».
Сам лот включал в себя здания общей площадью 22 890 кв. м и земельные участки на 4,7 га. При стартовой цене в 1,1 млрд руб. победитель аукциона предложил заплатить за эту недвижимость 1,96 млрд руб. В «Русгидро» на запрос «Ведомостей» не ответили. Получить комментарии представителя «Пронта» не удалось.