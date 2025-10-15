Газета
Главная / Недвижимость /

«Русгидро» нашла покупателя на здание института в Южном Тушине

Владелец ТЦ «Солнечный» может построить на его месте технопарк или жилье
Екатерина Волкова
«Российский аукционный дом»
«Российский аукционный дом»

Компания «Пронт» стала победителем аукциона по продаже имущественного комплекса Научно-исследовательского института энергетических сооружений (НИИЭС), расположенного в Строительном проезде в Южном Тушине. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Российского аукционного дома, который выступал организатором этих торгов. По его словам, в них принимали участие еще две компании. Продавцом актива, судя по документации, выступало входящее в энергохолдинг «Русгидро» ООО «СНРГ».

Сам лот включал в себя здания общей площадью 22 890 кв. м и земельные участки на 4,7 га. При стартовой цене в 1,1 млрд руб. победитель аукциона предложил заплатить за эту недвижимость 1,96 млрд руб. В «Русгидро» на запрос «Ведомостей» не ответили. Получить комментарии представителя «Пронта» не удалось.

