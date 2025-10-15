«Русгидро» нашла покупателя на здание института в Южном Тушине

Компания «Пронт» стала победителем аукциона по продаже имущественного комплекса Научно-исследовательского института энергетических сооружений (НИИЭС), расположенного в Строительном проезде в Южном Тушине. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Российского аукционного дома, который выступал организатором этих торгов. По его словам, в них принимали участие еще две компании. Продавцом актива, судя по документации, выступало входящее в энергохолдинг «Русгидро» ООО «СНРГ».