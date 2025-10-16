AFI Development нашла новых арендаторов в гибкий офис у Белорусского вокзала

Крупные фармацевтические компании Teva Pharmaceutical Industries и Astellas Pharma могут арендовать около 3000 кв. м в гибком офисе AFI Flex в многофункциональном комплексе «АФИ Галерея» рядом с Белорусским вокзалом. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с участниками переговоров. По их словам, договор с Teva на 305 рабочих мест (порядка 1840 кв. м) уже подписан, сделка с Astellas по аренде 150 рабочих мест (около 1000 кв. м) находится в завершающей стадии. Представитель AFI Development, выступавшей девелопером этого объекта, на запрос «Ведомостей» не ответил. Так же поступили и в Teva, и в Astellas.