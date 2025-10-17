В Москве резко выросли продажи как готового, так и строящегося жилья

Повышенную активность на рынке жилья опрошенные «Ведомостями» эксперты объясняют в основном снижением ключевой ставки с 21 до 17%. После этого стало больше сделок с привлечением кредитов, в том числе субсидированной ипотеки от застройщиков, отмечает совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. В сентябре управление Росреестра по Москве зарегистрировало 11 372 ипотечных договора по всем сегментам, что на 20,6% больше, чем было в августе, и на 18,2% – чем годом ранее. По словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, за прошедший месяц покупатели приобрели с помощью кредитов 4410 квартир (+7,3% за месяц, +142% за год) в новостройках. Доля таких сделок в структуре продаж строящихся комплексов достигла 62% (+1 п. п. за месяц, +3 п. п. за год), уточняет эксперт.