Главная / Недвижимость /

В Москве резко выросли продажи как готового, так и строящегося жилья

Спрос на квартиры стимулируют снижение ключевой ставки и изменения условий по банковским депозитам
Мария Асиновская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Продажи жилья в Москве выросли в сентябре как на первичном, так и на вторичном рынке. По данным столичного управления Росреестра, за прошедший месяц в городе было зарегистрировано 11 985  сделок в готовых домах и 7320 – в строящихся. По сравнению с августом эти показатели увеличились на 12,6 и 11,3%, год к году – на 5,2 и 15%.

Повышенную активность на рынке жилья опрошенные «Ведомостями» эксперты объясняют в основном снижением ключевой ставки с 21 до 17%. После этого стало больше сделок с привлечением кредитов, в том числе субсидированной ипотеки от застройщиков, отмечает совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. В сентябре управление Росреестра по Москве зарегистрировало 11 372 ипотечных договора по всем сегментам, что на 20,6% больше, чем было в августе, и на 18,2% – чем годом ранее. По словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, за прошедший месяц покупатели приобрели с помощью кредитов 4410 квартир  (+7,3% за месяц, +142% за год) в новостройках. Доля таких сделок в структуре продаж строящихся комплексов достигла 62% (+1 п. п. за месяц, +3 п. п. за год), уточняет эксперт.

