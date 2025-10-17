Группа ВТБ продала гостиницу Hyatt на Ленинградском проспекте

Учредители ППО не известны – в системе «СПАРК-Интерфакс» они не указаны. Там лишь говорится, что она находится под управлением гостиничного оператора «360 менеджмент», в портфеле которого уже есть отель Chekhoff Moscow Hotel на Малой Дмитровке в Москве, курортный комплекс Promenade в Светлогорске, офис Corner Place в Нижнем Новгороде, а также гостиницы SO в Санкт-Петербурге и «Приморье Grand Resort Hotel» в Геленджике. Учредители АО «360 менеджмент» – Алексей Васин и Наталья Горгураки. Представитель 360 менеджмента» сообщил, что компания является не собственником объектов, а является управляющей компанией. На сегодняшний день ее портфель насчитывает десять объектов, которые принадлежат шести различным группам бенефициаров, уверяет он. Расскрыть их собеседник «Ведомостей» отказался.