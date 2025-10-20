Сбербанк стал совладельцем еще одного проекта «ОМ девелопмента»

Компания «ОМ девелопмент» договорилась со Сбербанком о совместной реализации еще одного жилого проекта в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель застройщика. По его словам, структура финансовой организации 1 октября выкупила 30% в организации, занимающейся строительством дома на 50 587 кв. м на Сельскохозяйственной улице на севере Москвы. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса», согласно которым связанное со «Сбером» ООО «Айсар» 1 октября приобрело входящего в «ОМ девелопмент» специализированного застройщика «Деком». В Сбербанке на запрос не ответили.