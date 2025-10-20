Сбербанк стал совладельцем еще одного проекта «ОМ девелопмента»Это позволит финансовой организации получить доход еще и от продажи квартир
Компания «ОМ девелопмент» договорилась со Сбербанком о совместной реализации еще одного жилого проекта в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель застройщика. По его словам, структура финансовой организации 1 октября выкупила 30% в организации, занимающейся строительством дома на 50 587 кв. м на Сельскохозяйственной улице на севере Москвы. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса», согласно которым связанное со «Сбером» ООО «Айсар» 1 октября приобрело входящего в «ОМ девелопмент» специализированного застройщика «Деком». В Сбербанке на запрос не ответили.
«ОМ девелопмент» основан в 2022 г. бывшими топ-менеджерами «Инграда» Александром Пахоленко и Павлом Черкасовым. Девелопер специализируется на строительстве жилых комплексов. Земельный портфель, по собственным данным, составляет 65 га. Ему, в частности, принадлежат площадки на бывшей территории Тушинского аэродрома и в Митине. До 2030 г. девелопер планирует расширить присутствие в Московском регионе до 2 млн кв. м, заявляла ранее компания.