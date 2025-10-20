Квартиры в новостройках могут за шесть лет подорожать в 1,5 раза

Темпы роста цен на первичное жилье в России после замедления этого года до 3,5% резко ускорятся на фоне повышения номинальных зарплат и реализации накопленного отложенного спроса. Об этом говорится в подготовленном для госкомпании Дом.РФ исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). По его оценкам, среднегодовая стоимость квадратного метра в новостройках увеличится на 51,8% с 184 100 руб. в 2025 г. до 279 600 в 2030 г. Однако доступность квартир для граждан при этом не сократится.