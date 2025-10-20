Газета
Главная / Недвижимость /

Квартиры в новостройках могут за шесть лет подорожать в 1,5 раза

Жилье будет дорожать быстрее после снижения ключевой ставки
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Темпы роста цен на первичное жилье в России после замедления этого года до 3,5% резко ускорятся на фоне повышения номинальных зарплат и реализации накопленного отложенного спроса. Об этом говорится в подготовленном для госкомпании Дом.РФ исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). По его оценкам, среднегодовая стоимость квадратного метра в новостройках увеличится на 51,8% с 184 100 руб. в 2025 г. до 279 600 в 2030 г. Однако доступность квартир для граждан при этом не сократится.

Квартиры до 2030 г. будут дорожать примерно на 7,8% в год, отмечается в документе. Но, по мнению аналитиков агентства, динамика не будут равномерной: в 2025–2026 гг. рост будет сдерживаться высокой ключевой ставкой, ограничивающей доступность ипотеки, а также достаточным объемом предложения на рынке. Начиная с 2027–2028 гг. АКРА ожидает более сильного увеличения цен. Этому будут способствовать снижение ключевой ставки и формирование дефицита новостроек в связи с сокращением запуска новых проектов в 2024–2025 гг., уточняется в отчете.

