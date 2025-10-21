У тюменского застройщика «Север» появился еще один проект в Москве

У тюменского застройщика «Север» появился еще один проект в МосквеОн может построить офис рядом с Савеловским вокзалом
Входящая в ГК «Север» компания «Северстроймонтаж» стала владельцем ООО «Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Савеловская», на балансе которого находятся права на участок 0,29 га рядом с одноименной станцией метро на севере Москвы. Сделка, по данным «СПАРК-Интерфакса», была закрыта 17 октября. Первым об этом сообщил профильный Telegram-канал «Стройки и точка». В ГК «Север» факт сделки подтвердили.
Данный участок еще в 2019 г. на торгах выкупила девелоперская компания 3S Group, одним из учредителей которой является Артем Чайка, сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки. Сумма сделки составила 64,9 млн руб. Застройщик планировал возвести там гостиницу на 180 номеров (порядка 12 500 кв. м) или апарт-комплекс. Но работы на площадке так и не начались.