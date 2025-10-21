Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

У тюменского застройщика «Север» появился еще один проект в Москве

Он может построить офис рядом с Савеловским вокзалом
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Входящая в ГК «Север» компания «Северстроймонтаж» стала владельцем ООО «Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Савеловская», на балансе которого находятся права на участок 0,29 га рядом с одноименной станцией метро на севере Москвы. Сделка, по данным «СПАРК-Интерфакса», была закрыта 17 октября. Первым об этом сообщил профильный Telegram-канал «Стройки и точка». В ГК «Север» факт сделки подтвердили.

Данный участок еще в 2019 г. на торгах выкупила девелоперская компания 3S Group, одним из учредителей которой является Артем Чайка, сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки. Сумма сделки составила 64,9 млн руб. Застройщик планировал возвести там гостиницу на 180 номеров (порядка 12 500 кв. м) или апарт-комплекс. Но работы на площадке так и не начались.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте