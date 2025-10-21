У тюменского застройщика «Север» появился еще один проект в Москве

Данный участок еще в 2019 г. на торгах выкупила девелоперская компания 3S Group, одним из учредителей которой является Артем Чайка, сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки. Сумма сделки составила 64,9 млн руб. Застройщик планировал возвести там гостиницу на 180 номеров (порядка 12 500 кв. м) или апарт-комплекс. Но работы на площадке так и не начались.