Новостройки новой Москвы за последний квартал подорожали на 11%Цены на квартиры там растут быстрее, чем в столице и Подмосковье
Средняя стоимость проданных новостроек в новой Москве по итогам III квартала 2025 г. выросла на 11,2% до 274 452 руб. за 1 кв. м, по данным системы мониторинга BnMap.pro. По словам представителя сервиса, в старой Москве и Подмосковье темпы роста цен на первичку в июле – сентябре были почти в 2 раза ниже: 6 и 6,5% соответственно до 507 686 и 204 272 руб. за квадрат. Причем в первой локации этот показатель за последний месяц даже снизился на 4,7% к августу из-за уменьшения стоимости сделок в сегменте делюкс на 6,5% до 2,9 млн руб., отмечает собеседник «Ведомостей».
Новая Москва за месяц подорожала на 2,8%, а область – на 0,8%. В среднем по всему Московскому региону стоимость реализованного метра в III квартале составила 335 200 руб. – это на 8,3% больше, чем было годом ранее, уточняет представитель «Циана». При этом, по его словам, в ТиНАО цены сделок за тот же период подросли на 9,3% до 270 100 руб.