Новостройки новой Москвы за последний квартал подорожали на 11%

Средняя стоимость проданных новостроек в новой Москве по итогам III квартала 2025 г. выросла на 11,2% до 274 452 руб. за 1 кв. м, по данным системы мониторинга BnMap.pro. По словам представителя сервиса, в старой Москве и Подмосковье темпы роста цен на первичку в июле – сентябре были почти в 2 раза ниже: 6 и 6,5% соответственно до 507 686 и 204 272 руб. за квадрат. Причем в первой локации этот показатель за последний месяц даже снизился на 4,7% к августу из-за уменьшения стоимости сделок в сегменте делюкс на 6,5% до 2,9 млн руб., отмечает собеседник «Ведомостей».