MR Group построит элитный жилой комплекс недалеко от Кремля

MR Group построит элитный жилой комплекс недалеко от КремляСтруктура девелопера оказалась владельцем здания школы в районе «Полянки»
Входящая в MR Group компания «Эпсилон» ведет проектирование жилого комплекса в районе ст. м. «Полянка» в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с девелопером. По их словам, речь идет о площадке в 1-м Казачьем переулке. Сейчас на этом участке находится здание школы, построенной по проекту архитектора Александра Кеслера в 1936 г. Но MR Group хочет на ее месте возвести девятиэтажный жилой комплекс общей площадью порядка 17 000 кв. м, уточняют собеседники «Ведомостей». Представитель самого застройщика от комментариев отказался.
Скорее всего, на этом месте появится именно элитное жилье, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. По их словам, девелопер давно и успешно развивает направление премиальной недвижимости, а Якиманка является удачным районом для таких проектов. К тому же жилье высокого класса сохраняет свою привлекательность в качестве инвестиционного актива, отмечает директор департамента инвестиций и земельных активов Ricci Петр Виноградов.