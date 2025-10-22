Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

MR Group построит элитный жилой комплекс недалеко от Кремля

Структура девелопера оказалась владельцем здания школы в районе «Полянки»
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Входящая в MR Group компания «Эпсилон» ведет проектирование жилого комплекса в районе ст. м. «Полянка» в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с девелопером. По их словам, речь идет о площадке в 1-м Казачьем переулке. Сейчас на этом участке находится здание школы, построенной по проекту архитектора Александра Кеслера в 1936 г. Но MR Group хочет на ее месте возвести девятиэтажный жилой комплекс общей площадью порядка 17 000 кв. м, уточняют собеседники «Ведомостей». Представитель самого застройщика от комментариев отказался.

Скорее всего, на этом месте появится именно элитное жилье, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. По их словам, девелопер давно и успешно развивает направление премиальной недвижимости, а Якиманка является удачным районом для таких проектов. К тому же жилье высокого класса сохраняет свою привлекательность в качестве инвестиционного актива, отмечает директор департамента инвестиций и земельных активов Ricci Петр Виноградов.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь