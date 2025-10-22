MR Group построит элитный жилой комплекс недалеко от Кремля

Входящая в MR Group компания «Эпсилон» ведет проектирование жилого комплекса в районе ст. м. «Полянка» в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с девелопером. По их словам, речь идет о площадке в 1-м Казачьем переулке. Сейчас на этом участке находится здание школы, построенной по проекту архитектора Александра Кеслера в 1936 г. Но MR Group хочет на ее месте возвести девятиэтажный жилой комплекс общей площадью порядка 17 000 кв. м, уточняют собеседники «Ведомостей». Представитель самого застройщика от комментариев отказался.